أول وريث ملكي يحصل على شهادة جامعية.. من هو تشارلز ملك بريطانيا؟

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مع إعلان وفاة الملكة إليزابيث الثانية، أصبح الأمير تشارلز، ملكًا على بريطانيا، خلفا لوالدته الملكة الراحلة؛ ونستعرض في السطور التالية أبرز ما عرف عن حياته وأبرز المحطات التي مر بها على المستويين الخاص والعام.

وبوفاة الملكة إليزابيث، يصبح ابنها الأكبر تشارلز (73 عاما) ملك بريطانيا تلقائيا وقائدا لكومنولث يضم 14 دولة أخرى، من بينها أستراليا وكندا ونيوزيلندا.

وطبقا للموقع الخاص بالعائلة الملكية البريطانية، فإنه يمكن للأمير تشارلز تحقيق ذلك عبر الاضطلاع بالمهام الملكية الرسمية دعما للملكة إليزابيث وبالنيابة عن حكومة صاحبة الجلالة، والمشاركة بالأعمال الخيرية، ودعم الخيرية.

ولادته ودراسته:

ـ وُلد في 14 نوفمبر من عام 1948 في قصر باكنغهام بالعاصمة البريطانية لندن؛ ووالده هو الأمير الراحل فيليب دوق إدنبرة ووالدته هي الملكة إليزابيث الثانية.

ـ درس في كلية “ترينيتي” بجامعة كامبريدج وتخرج منها عام 1970، كما حصل على علوم كلية سلاح الجو الملكي في كرانويل عام 1971.

زواجه

ـ تزوج من الأميرة ديانا سبنسر في 29 يوليو من عام 1981، وتزوج من الأميرة كاميلا باركر بولز في 9 إبريل عام 2005 ولا تزال زوجته حتى الآن.

ـ أنجب من الأميرة ديانا الأميرين وليام (وُلد في 21 يونيو 1982) وهاري (وُلد في 15 سبتمبر 1984)

وراثة الملك

ـ وحصل الملك تشارلز على أطول مدة لوريث للعرش الملكي البريطاني في التاريخ، كما أنه أول وريث عرش يحصل على شهادة جامعية في التاريخ، من هواياته المفضلة التزلج والصيد، والكتابة والرسم والزراعة.

ـ في 6 فبراير 1952 أصبح الأمير تشارلز ذي الثلاث سنوات وريثا للعرش؛ وذلك بعد وفاة جده وتسلم والدته العرش.

مجلس اللوردات

ـ سُمي أميرا لويلز وتشيستر في 26 يوليو 1958، بعد أن نصبته والدته أمام البرلمان ليصبح الأمير رقم 21 لويلز والأول منذ عام 1936

ـ استلم مقعده في مجلس اللوردات في 11 فبراير 1970.؛ وفي 9 ديسمبر 1992، أعلن رئيس وزراء بريطانيا جون ماجور انفصال تشارلز عن ديانا.

ـ قادة اتحاد الكومنولث يوافقون على أن الأمير تشارلز سيخلف الملكة إليزابيث كرئيس قادم للاتحاد، وذلك في 20 إبريل 2018.