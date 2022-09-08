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كلبة تذهب للجزار للحصول على طعامها.. شاهد ماذا يفعل معها!

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كلبة تذهب للجزار للحصول على طعامها.. شاهد ماذا يفعل معها!

كلبة تذهب للجزار للحصول على طعامها.. شاهد ماذا يفعل معها!

كلبة تذهب للجزار للحصول على طعامها.. شاهد ماذا يفعل معها!
١٠:٢٥:٤٦ م، الخميس، ١٢ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق فعلا من أفعال الرحمة لجزار مصري مع كلبة.

يظهر الفيديو الكلبة وهي تذهب إلى محل الجزار تنتظر منه طعامها، فيعاملها الجزار برفق رحمة ويضع لها طعامًا داخل كيس ثم يضعه في فمها لتذهب وتطعم صغارها معها.

وأشاد مغردون بما فعله هذا الجزار مستندين لقول الله تعالى “ورحمتي وسعت كل شئ”، مشيرين إلى أن الرحمة تعم على جميع الكائنات الحية.

وأوضح البعض أن الجزار يقوم بفعل هذا الأمر مع الكلبة ليسهل عليها نقل الطعام إلى صغارها.

الكلمات الدلالية:
جزار طعام كلبة مصر

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