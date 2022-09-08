وظائف شاغرة بمركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية

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أعلن مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية (كابسارك)، اليوم الخميس، عن توفّر وظائف شاغرة لحملة الثانوية فأعلى.

وأشار مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية، إلى أن الوظائف متاحة في عددٍ من التخصصات،، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه: