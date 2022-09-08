وظائف شاغرة بمركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية
تواصل – فريق التحرير:
أعلن مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية (كابسارك)، اليوم الخميس، عن توفّر وظائف شاغرة لحملة الثانوية فأعلى.
وأشار مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية، إلى أن الوظائف متاحة في عددٍ من التخصصات،، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه:
المسمى الوظيفي:
- زميل النقل والبنية التحتية الحضرية
- النقل والبنية التحتية الحضرية
- مساعد إدارة مشروع تكنولوجيا المعلومات
- مساعد أول – تنسيق العمليات (استشاري)
- مساعد تحليل الأعمال
- مدير الجودة والأداء
- ضابط أمن
- محلل / مساعد (استشاري)
- مدير / مدير (استشاري)
رابط التقديم
وللتقديم والاطلاع على بقية الشروط والمهام الوظيفية عبر بوابة التوظيف الرسمية، من خلال الرابط التقديم التالي (اضغط هنا).