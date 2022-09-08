أهم 10.. «سقوط جسر لندن» وفيديو «جريمة الرياض» يظهر في الكويت

تواصل- فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم وأبرز 10 أخبار تم نشرها حتى الساعة العاشرة مساء اليوم الخميس، والتي جاءت كالتالي:

بعد إعلان وفاتها.. أبرز محطات الملكة إليزابيث صاحبة لقب «أطول ملك بتاريخ بريطانيا»

بعد إعلان وفاتها رسميا وبعد 70 عامًا على العرش، وهي أطول فترة لملك بريطاني في تاريخ البلاد؛ هذه أبرز المحطات التاريخية والحياتية في حياة الملكة إليزابيث الثانية المعروفة باسم ليليبيت بين أصدقائها.. المزيد هنا :

بيان عاجل من الداخلية الكويتية بشأن فيديو «جريمة الرياض».. ما علاقتها بالواقعة؟

أصدرت وزارة الداخلية الكويتية بيانًا عاجلًا، بشأن فيديو وقع في الرياض بالمملكة أمس، بعد أن تم تداوله بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت.. المزيد هنا :

خطفوه وعذبوه .. مقتل داعية سني بإيران وإلقاء جثته في الشارع (صور)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا لأحد الدعاة وعلماء السنة في إيران وهو ملقى جثة هامدة على في أحد الشوارع وعليه علامات التعذيب بعد أيام من اختطافه على يد قوات الأمن السرية.. المزيد هنا :

شاب صيني حاول أكل نحلة لجلب المشاهدات.. فكانت النهاية القاسية!

هوس “التريند” والمشاهدات أصبح شائعًا بين الباحثين عن الشهرة والثراء السريع بأي طريقة، حتى أن منهم من يعرض نفسه للخطر كما فعل هذا الشاب الهندي قبل أيام بالتصوير.. المزيد هنا :

خادم الحرمين يتلقى رسالة شفهية من رئيس بوركينا فاسو تتعلق بالعلاقات الثنائية

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، رسالة شفهية، من فخامة الرئيس بول دامبيا رئيس بوركينا فاسو،.. المزيد هنا :

عاجل.. تشارلز ملكاً لبريطانيا بعد وفاة والدته الملكة إليزابيث

أصبح الأمير تشارلز، ملكاً لبريطانيا خلفاً للملكة إليزابيث الثانية التي أعلن قصر باكنغهام وفاتها مساء اليوم الخميس.. المزيد هنا :

عاجل.. وفاة الملكة إليزابيث الثانية عن عمر 97 عامًا

أعلن قصر باكنغهام وفاة الملكة اليزابيث عن عمر 97 عامًا بعد تدهور حالتها الصحية.. المزيد هنا :

كل ما تريد معرفته عن نظام التشغيل IOS 16 .. المزايا وخطوات التنزيل وموعد الإصدار

يترقب عشاق هواتف الآيفون، نظام التشغيل الجديد IOS 16 ، حيث من المتوقع أن يحتوي النظام الجديد، على مزايا عديدة وفريدة مقارنة بأنظمة الشتغيل السابقة.. المزيد هنا :

الكويت تدرس رفع أسعار الخدمات على الوافدين فقط

نقلت وسائل إعلام كويتية عن مصادر حكومية مطلعة ،أن تحركاً حكومياً بدأ أخيراً يستهدف مراجعة رسوم جميع الخدمات التي تُقدمها الدولة للمواطنين والوافدين في مختلف وزاراتها ومؤسساتها.. المزيد هنا :

«النيابة»: الغش التجاري جريمة عقوبتها السجن ثلاث سنوات وغرامة مليون ريال

أكدت النيابة العامة أن واقعة الغش التجاري جريمة تصل عقوبتها إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامة مليون ريال.. المزيد هنا :

المملكة تقفز 5 مراكز في مؤشر التنمية البشرية.. تعرف على ترتيبها الجديد

تقدمت المملكة 5 مراتب في مؤشر التنمية البشرية (HDI) الصادر عن تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 2022م،.. المزيد هنا :