الجوازات تتيح خدمة طلب تقرير «مقيم» عبر منصة «أبشر»

تواصل ـ فريق التحرير:

أعلنت المديرية العامة للجوازات؛ أنها أتاحت خدمة طلب تقرير “مقيم” من منصة أبشر الإلكترونية.

ونشرت مديرية الجوازات على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي للتغريدات القصيرة “تويتر” إنفوجرافا أوضحت فيه أن إصدار تقرير عن أحد العمالة لديك يحتوي على البيانات الشخصية الأساسية ومعلومات الجواز والتأشيرات للمقيم إضافة إلى معلومات أفراد الأسرة، لتقديمه إلى الجهات الرسمية.

وأكدت الجوازات أن خدمة طلب تقرير مقيم تمكن من إصدار تقرير عن أحد العمالة لدى صاحب العمل لتقديمه إلى الجهات الرسمية، حيث يحتوي التقرير على البيانات الشخصية الأساسية ومعلومات الجواز والتأشيرات للمقيم إضافة إلى معلومات أفراد الأسرة.