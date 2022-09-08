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أول تعليق لرئيسة وزراء بريطانيا على وفاة الملكة إليزابيث

أول تعليق لرئيسة وزراء بريطانيا على وفاة الملكة إليزابيث

أول تعليق لرئيسة وزراء بريطانيا على وفاة الملكة إليزابيث
١٠:٠٥:٢٠ م، الخميس، ١٢ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير :

قالت رئيسة وزراء بريطانيا “ليزا تراس” إن ‎الملكة إليزابيث قدمت لبريطانيا خلال حكمها الاستقرار.

جاء ذلك في كلمتها على خلفية الاعلان رسميا عن وفاة الملكة إليزابيث عن عمر 96 عاما.

وأعلن قصر باكينغهام، مساء يوم الخميس، وفاة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية عن عمر يناهز 96 عاما، فيما كان وضعها الصحي قد أثار قلقا، إثر إعلان طاقمهما الطبي عن تدهور حالتها.

العشرات يتجمعون تحت المطر

وكان عشرات من البريطانيين والسياح قد تجمعوا تحت المطر للإعراب عن قلقهم أمام القصر في لندن والملكة اليزابيث الثانية (96 عاما) موجودة حاليا في بالمورال في اسكتلندا.
وهرعت العائلة المالكة في بريطانيا لتكون بجوار الملكة إليزابيث الثانية بعدما أبدى الأطباء، قلقهم بشأن صحتها وأوصوا ببقائها تحت الملاحظة.كما تم الإعلان عن تنصيب الأمير تشارلز ملكا على البلاد خلفا لوالدته باعتباره أكبر أبنائها سنا.
وتعد الملكة الراحلة أكبر الملكات جلوسا على العرش في التاريخ حيث قضت نحو 70 عاما من عمرها ملكة لبريطانيا.

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