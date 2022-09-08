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138 بحارًا يستعدون لحمل تابوت الملكة إليزابيث

138 بحارًا يستعدون لحمل تابوت الملكة إليزابيث

138 بحارًا يستعدون لحمل تابوت الملكة إليزابيث
٠٩:٤٤:١٥ م، الخميس، ١٢ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

أعلن قصر باكنجهام اليوم الخميس، وفاة الملكة اليزابيث عن عمر ناهز الـ 97 عامًا، ونستعرض في هذه السطور شكل الجنازة المتفق عليها:

-سيأتي الرؤساء والعائلات المالكة من جميع أنحاء العالم إلى لندن

-سيكون هناك عرض عسكري من قصر باكنجهام أسفل المركز التجاري ومرورًا بالنصب التذكاري

-سيذهب الجثمان إلى قاعة وستمنستر لمدة أربعة أيام وستفتح الأبواب للجمهور لمدة 23 ساعة في اليوم ، يتوقع خلالها أن يأتي نصف مليون شخص لرؤية الملكة

-بعد تسعة أيام من وفاتها ، ستقام الجنازة في عطلة البنوك الوطنية ، بعد قداس الكنيسة والطقوس التذكارية في جميع أنحاء المملكة المتحدة

-في الساعة 9 صباحًا ، ستضرب ساعة بيج بن وستنتقل الجثة من وستمنستر هول إلى وستمنستر أبي زبعد ظهور التابوت مرة أخرى ، يسحبه 138 بحارًا على عربة مدفع خضراء.

-ستبقى البلاد في حالة حداد لمدة ثلاثة أيام أخرى على الأقل

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