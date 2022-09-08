أول تعليق من الملك تشارلز على وفاة الملكة إليزابيث

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قال الملك تشارلز ملك بريطانيا، في أول تعليق له على وفاة الملكة إليزابيث الثانية، إن وفاة والدتي الحبيبة الملكة إليزابيث تمثل أكبر لحظة حزن بالنسبة لي.

وأصبح الأمير تشارلز، ملكاً لبريطانيا خلفاً للملكة إليزابيث الثانية التي أعلن قصر باكنغهام وفاتها مساء اليوم الخميس.

في سياق متصل، نشرت وسائل إعلام لقطات توثق لحظة وصول الخيول الملكية إلى قلعة بالمورال- حيث تقيم الملكة إليزابيث الثانية- محملة في عربات مخصصة لها، وبعدها بساعات تم الإعلان عن وفاتها.

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وقالت صحيفة جارديان البريطانية، إن اللحظات الأخيرة تشهد توافد أفراد العائلة الملكية في بريطانيا إلى قلعة بالمورال، حيث تقيم الملكة إليزابيث الثانية، التي وضعت تحت الملاحظة الطبية، إثر تدهور حالتها الصحية.

وكان قصر باكنجهام، أعلن اليوم، تدهو الحالة الصحية للملكة البالغة من العمر 96 عاما، ووضعها قيد الملاحظة الطبية في قلعة بالمورال، وبعدها تم الإعلان رسمياً عن وفاتها.