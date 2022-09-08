الخميس، ١٢ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٨ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
أول تعليق من الملك تشارلز على وفاة الملكة إليزابيث
138 بحارًا يستعدون لحمل تابوت الملكة إليزابيث
تنفيذ الخطة.. لحظة وضع إعلان وفاة الملكة إليزابيث الثانية على قصر باكنغهام
شاهد : «ثور» ينتقم من أحد أعدائه بـ «الرفسة القاضية»
نقل جثمان الملكة إليزابيث من اسكتلندا إلى لندن.. غدا
بعد إعلان وفاتها.. أبرز محطات الملكة إليزابيث صاحبة لقب «أطول ملك بتاريخ بريطانيا»

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

أول تعليق من الملك تشارلز على وفاة الملكة إليزابيث

أول تعليق من الملك تشارلز على وفاة الملكة إليزابيث

أول تعليق من الملك تشارلز على وفاة الملكة إليزابيث
٠٩:٤٩:٣٦ م، الخميس، ١٢ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ سبتمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

قال الملك تشارلز ملك بريطانيا، في أول تعليق له على وفاة الملكة إليزابيث الثانية، إن وفاة والدتي الحبيبة الملكة إليزابيث تمثل أكبر لحظة حزن بالنسبة لي.

وأصبح الأمير تشارلز، ملكاً لبريطانيا خلفاً للملكة إليزابيث الثانية التي أعلن قصر باكنغهام وفاتها مساء اليوم الخميس.

في سياق متصل، نشرت وسائل إعلام لقطات توثق لحظة وصول الخيول الملكية إلى قلعة بالمورال- حيث تقيم الملكة إليزابيث الثانية- محملة في عربات مخصصة لها، وبعدها بساعات تم الإعلان عن وفاتها.

اقرأ أيضا:

بعد إعلان وفاتها.. أبرز محطات الملكة إليزابيث صاحبة لقب «أطول ملك بتاريخ بريطانيا»

عاجل.. تشارلز ملكاً لبريطانيا بعد وفاة والدته الملكة إليزابيث

وقالت صحيفة جارديان البريطانية، إن اللحظات الأخيرة تشهد توافد أفراد العائلة الملكية في بريطانيا إلى قلعة بالمورال، حيث تقيم الملكة إليزابيث الثانية، التي وضعت تحت الملاحظة الطبية، إثر تدهور حالتها الصحية.

وكان قصر باكنجهام، أعلن اليوم، تدهو الحالة الصحية للملكة البالغة من العمر 96 عاما، ووضعها قيد الملاحظة الطبية في قلعة بالمورال، وبعدها تم الإعلان رسمياً عن وفاتها.

 

الكلمات الدلالية:
إليزابيث الثانية الملك تشارلز الملكة إليزابيث بريطانيا

مواد ذات صلة

المزيد
تعليم الرياض يُتيح تحديث البيانات لحركة النقل الداخلي

تعليم الرياض يُتيح تحديث البيانات لحركة النقل الداخلي

٠٢:١٢ م، الثلاثاء، ١٧ مارس ٢٠١٥
«الحصيني» يُبشّر: البرد القارس ولّى

«الحصيني» يُبشّر: البرد القارس ولّى

٠٢:٢٠ م، الأثنين، ٠٦ مارس ٢٠١٧
روهنجيون يتظاهرون في لندن تنديداً بإبادة مسلمي بورما

روهنجيون يتظاهرون في لندن تنديداً بإبادة مسلمي بورما

٠٨:٤٩ م، السبت، ٠١ نوفمبر ٢٠١٤
بالصور.. «مدني عنيزة» يُنقذ طفلاً علق في نافذة منزله بالطابق الثالث

بالصور.. «مدني عنيزة» يُنقذ طفلاً علق في نافذة منزله بالطابق الثالث

٠٢:٠١ م، الأربعاء، ٢٩ يناير ٢٠٢٠

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *