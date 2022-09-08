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شاهد : «ثور» ينتقم من أحد أعدائه بـ «الرفسة القاضية»
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شاهد : «ثور» ينتقم من أحد أعدائه بـ «الرفسة القاضية»

شاهد : «ثور» ينتقم من أحد أعدائه بـ «الرفسة القاضية»

شاهد : «ثور» ينتقم من أحد أعدائه بـ «الرفسة القاضية»
٠٩:٢٨:٠٤ م، الخميس، ١٢ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير :

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر لحظة “رفس” ثور لأحد الأشخاص بطريقة عنيفة جدا.

ويظهر الفيديو أشخاص يتجمعون حول ثور ويحاول أحدهم نغزه بالعصا لإدخاله في المكان المخصص له.

ويأتي أحد الأشخاص محاولا الوقوف وراء الثور وضربه من الخلف إلا أن الثور قام برفسه بضربة “قاتلة”.

مصير غامض للرجل الذي تم رفسه

ولم يتضح بعد مصير الشخص الذي تلقى تلك الضربة القاضية لكن على ما يبدو فإنه لم يحرك ساكنا بعدها.

وهرع عدد من المتواجدين نحو الشخص في محاولة لإنقاذه، بينما تمكن آخرون من إدخال الثور إلى المكان المخصص له.

وفي إسبانيا ، تقام مصارعة الثيران بشكل مستمر ويقوم المتسابقون بالجري أمام الثيران ويفوز الأكثرهم تعرضا للضرب والنجاة من ضربات القرون.

وتعد تلك المسابقات الأخطر على الإطلاق حيث تم تسجيل عدد كبير من الإصابات بسببها كما توفي عدد كبير من المتسابقين.

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المصارعة في إسبانيا ثور هائج مصارعة الثيران

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