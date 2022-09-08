تنفيذ الخطة.. لحظة وضع إعلان وفاة الملكة إليزابيث الثانية على قصر باكنغهام

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نشرت وسائل إعلام بريطانية لحظة تعليق إعلان وفاة الملكة إليزابيث الثانية على أسواء قصر باكغنهام، وذلك تنفيذًا لاتفاق الجنازة ومراسم إعلان وتشييع الجثمان التي سربتها صحيفة أمريكية.

وأعلن قصر باكغنهام عن وفاة الملكة إليزابيث الثانية، الخميس، عن عمر يناهز 96 عاما، وذلك بعد تدهور حالتها الصحية في وقت سابق من اليوم نفسه.

وتعتبر الملكة إليزابيث صاحبة أطول فترة على عرش المملكة المتحدة إذ أصبحت ملكة في عام 1952.

وكان أطباء الملكة إليزابيث قد أعربوا عن قلقهم إزاء حالتها الصحية في وقت سابق الخميس. وعاد أفراد العائلة الملكية إلى اسكتلندا لرؤية الملكة بعد وصول الخبر إليهم.