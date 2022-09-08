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نقل جثمان الملكة إليزابيث من اسكتلندا إلى لندن.. غدا
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نقل جثمان الملكة إليزابيث من اسكتلندا إلى لندن.. غدا

نقل جثمان الملكة إليزابيث من اسكتلندا إلى لندن.. غدا

نقل جثمان الملكة إليزابيث من اسكتلندا إلى لندن.. غدا
٠٩:٢٦:٢٥ م، الخميس، ١٢ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير :

أعلنت قناة “سكاي نيوز” في نبأ عاجل أنه سيتم نقل جثمان الملكة إليزابيث من اسكتلندا إلى لندن غدا.

وأعلن قصر باكينغهام، مساء يوم الخميس، وفاة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية عن عمر يناهز 96 عاما، فيما كان وضعها الصحي قد أثار قلقا، إثر إعلان طاقمهما الطبي عن تدهور حالتها.

العشرات يتجمعون تحت المطر 

وكان عشرات من البريطانيين والسياح قد تجمعوا تحت المطر للإعراب عن قلقهم أمام القصر في لندن والملكة اليزابيث الثانية (96 عاما) موجودة حاليا في بالمورال في اسكتلندا.
وهرعت العائلة المالكة في بريطانيا لتكون بجوار الملكة إليزابيث الثانية بعدما أبدى الأطباء، قلقهم بشأن صحتها وأوصوا ببقائها تحت الملاحظة.كما تم الإعلان عن تنصيب الأمير تشارلز ملكا على البلاد خلفا لوالدته باعتباره أكبر أبنائها سنا.
وتعد الملكة الراحلة أكبر الملكات جلوسا على العرش في التاريخ حيث قضت نحو 70 عاما من عمرها ملكة لبريطانيا.

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