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بعد إعلان وفاتها.. أبرز محطات الملكة إليزابيث صاحبة لقب «أطول ملك بتاريخ بريطانيا»
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بعد إعلان وفاتها.. أبرز محطات الملكة إليزابيث صاحبة لقب «أطول ملك بتاريخ بريطانيا»

بعد إعلان وفاتها.. أبرز محطات الملكة إليزابيث صاحبة لقب «أطول ملك بتاريخ بريطانيا»

بعد إعلان وفاتها.. أبرز محطات الملكة إليزابيث صاحبة لقب «أطول ملك بتاريخ بريطانيا»
٠٩:١٨:٣٣ م، الخميس، ١٢ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

بعد إعلان وفاتها رسميا وبعد 70 عامًا على العرش، وهي أطول فترة لملك بريطاني في تاريخ البلاد؛ هذه أبرز المحطات التاريخية والحياتية في حياة الملكة إليزابيث الثانية المعروفة باسم ليليبيت بين أصدقائها.

ـ بعد وفاة والدها الملك جورج السادس، وبعمر 25 عاما، اعتلت إليزابيث عرش بريطانيا.

ـ وقتها سمحت إليزابيث لكاميرات التلفزيون ببث الحفل، في إشارة قوية إلى أن ملكيتها كان عهدًا جديدًا ومنفتحًا وذو صلة.

ـ وقالت في كلمة لها حينها “أعلن أمامكم جميعًا أن حياتي، سواء كانت طويلة أم قصيرة، ستكون مكرسة لخدمتكم وخدمة عائلتنا الملكية العظيمة، التي ننتمي إليها جميعا”.

ـ في العشرين من نوفمبر عام 1947، تزوجت إليزابيث من أمير اليونان والدنمارك طويل القامة، فيليب. في العام التالي، نتج عن زواجهما إنجاب وريث إليزابيث، الأمير تشارلز.

ـ أول رئيس وزراء لها كان ونستون تشرشل، وخلال فترة حكمها، قابلت كل رئيس للولايات المتحدة باستثناء واحد، اجتماعات كانت توليها الأولوية دائمًا.

ـ خلال التسعينيات، تم طلاق 3 من أطفالها الـ4، وطلاق تشارلز كان الأكثر شهرة، ثم وقع الحادث الذي أدى إلى مفارقة الأميرة ديانا للحياة.

ـ رحبت العائلة بعدة إضافات بعد ذلك، بما في ذلك الأمير جورج، الحفيد الأول للملكة، ووريث العرش المستقبلي، الذي ولد عام 2013.

ـ في عام 2021، بعمر يناهز 99 عاما، توفي الأمير فيليب، دوق إدنبرة، وحضر كبار أفراد العائلة المالكة الجنازة، والتي تقلص حجمها بسبب فيروس كورونا.

ـ وقفت إليزابيث وحدها مع مشاهدة إنزال جثمانه إلى الغرفة الملكية في قصر ويندسور، مودعة زوجها الذي بقي معها 73 عامًا، الرجل الذي وصفته بأنه مصدر قوتها وقدرتها على الاستمرار.

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