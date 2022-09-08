هل يمكن القيام بشيئين في وقتٍ واحد؟.. مختص يُجيب ويوضح تأثير «التشتت الذهني»

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قال الدكتور عبد الله العلاوي، المهتم بتحسين جودة الحياة والإنتاجية، إنه لا يمكن لأحد الأشخاص أن يقوم بشيئين في وقت واحد إلا الأشياء الروتينية فقط.

جاء ذلك خلال استضافته في حلقة برنامج “الراصد” على قناة “روتانا خليجية” وكان موضوع الحلقة عن “التشتت الذهني”، غير أن ضيف البرنامج بدأ الحلقة وهو يمسك بالهاتف بينما كان مذيع البرنامج يوجه حديثه إليه.

وقال المذيع موجها حديثه للضيف: “لازلت مشغولا بالجوال”، فرد عليه الضيف: “هذا هو مفهوم التشتت”.

لايمكن للإنسان القيام بشيئين في نفس الوقت

وأضاف “العلاوي”: “حاولت الموازنة بين التفكير في كلامك وفي نفس الوقت الإمساك بالهاتف الجوال وهذا الشيء من الصعب تحقيقه”.

وتابع: “التشتت يمنعك من أن تكمل العمل الذي تريده في الوقت الذي تريده”.

وتشتت الانتباه يعني تحويل انتباه الشخص عن مهمته الحالية وحصول الإلهاء والانقطاعات المتكررة والتي تؤدي لإلغاء نشاطه وإيقافه مما يؤدي لخسارة الوقت.

كما لو أن كل شيء حوله يستحوذ على وقته واهتمامه دون وعي منه حتى لا يحقق في النهاية أي شيء يذكر، بحيث يتطلب الرجوع إلى مساره الصحيح للتركيز على مهمته الحالية الكثير من الجهد.

وقد يحتاج الكثير من الوقت لاستعادة تركيزه حيث أن العقل قد يتعب عندما يبدأ في العمل على تبديل معتقداته.

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