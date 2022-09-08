خطفوه وعذبوه .. مقتل داعية سني بإيران وإلقاء جثته في الشارع (صور)

تواصل- فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا لأحد الدعاة وعلماء السنة في إيران وهو ملقى جثة هامدة على في أحد الشوارع وعليه علامات التعذيب بعد أيام من اختطافه على يد قوات الأمن السرية.

وأفاد إعلامي إيراني، أنه تم اغتيال الشيخ آصف ساراني البلوشي إثر خطفه وتعذيبه ثم قتله في مدينة زاهدان مركز محافظة بلوشستان الإيرانية.

وأضاف الإعلامي الإيراني ويدعى ماجد العباسي، أنه الشيخ “ساراني” اختفى منذ يوم الإثنين الماضي، ثم وجدت جثته مقتولا أمس الأربعاء وعليه آثار التعذيب!.

وأوضح أن “ساراني” كان أستاذا لعلم النفس والعلوم الشرعية في جامعة مكي لأهل السنة بالمدينة.

واستطرد بالقول :” منذ بداية الثورة الإيرانية تم اغتيال عدد كبير من علماء السنة ورموزهم في مختلف المناطق ولم ولن يتبنى أي جهة المسؤولية عن تلك الاغتيالات، والتحقيقات الأمنية لم تكشف عن المسببين!.. لذا حسب المراقبين أصابع الاتهام تشير إلى النظام حيث هو المستفيد الوحيد من إضعاف أهل السنة في البلد”.

وتابع : كما وردني من زملاء الشيخ القريبين له.. “كان الشيخ ساراني من أبرز الدعاة والأكادميين في دارالعلوم مكي بمدينة زاهدان وكان معروفاً بحسن الخلق وصفاء القلب والهدوء ولم يعرف عنه أي خصومة مع غيره.

وآثار التعذيب الموجودة على جسم الشيخ ثم قتله بهذه الطريقة لا تصدر إلا من النظام الإيراني”.

فيما أكد ناشطون أن الشيخ الراحل تم اختطافه من قبل قوات الأمن السرية، ووضعه في حجز سري وتعرضه للتعذيب حتى الموت.