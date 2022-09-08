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نساء كبيرات في السن..هل يجوز لهن حضور صلاة الجمعة؟

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نساء كبيرات في السن..هل يجوز لهن حضور صلاة الجمعة؟

نساء كبيرات في السن..هل يجوز لهن حضور صلاة الجمعة؟

نساء كبيرات في السن..هل يجوز لهن حضور صلاة الجمعة؟
٠٩:٠٩:٣٩ م، الخميس، ١٢ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير :

رد الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، المفتي العام للمملكة ورئيس هيئة كبار العلماء والرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء على سؤال «هل يجوز لكبيرات السن حضور صلاة الجمعة؟».

وقال «آل الشيخ» في مقطع فيديو: «إذا كان الجامع مهيأ فيه مصلى للنساء ، جاز للمرأة المسلمة أن تصلي فيه وصلاتها في منزلها خير، ولكن إذا صلت مع الجماعة صحت لها جمعة ولا مانع من ذلك».

المذاهب الأربعة تتفق على جواز خروج المرأة للصلاة في المسجد

وذهب أصحاب المذاهب الفقهية الأربعة؛ الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إلى جواز خروج المرأة إلى الصلاة في المسجد بيد أنّه من الأفضل لها أن تصلي في بيتها.

ومن الأدلة التي تُشير إلى حكم صلاة المرأة في المسجد، وجواز خروجها للصلاة مع الجماعة ما رواه ابن عمر رضي الله عنهما أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: “لا تَمْنَعُوا إماءَ اللَّهِ مَساجِدَ اللَّهِ” ووجه الدلالة في الحديث أنّه يلزم من عدم النهي عن منع المرأة من الخروج للمسجد هو إباحة خروجها للصلاة في المسجد.

ووأيضا  ما يدل على حكم صلاة المرأة في المسجد ما روته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: “إنْ كانَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لَيُصَلِّي الصُّبْحَ، فَيَنْصَرِفُ النِّسَاءُ مُتَلَفِّعَاتٍ بمُرُوطِهِنَّ، ما يُعْرَفْنَ مِنَ الغَلَسِ”، ووجه الدلالة في هذا الحديث أنّ النساء كنّ يخرجن إلى الصلاة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان رسول الله يعلم بحضورهن صلاة الجماعة معه، فلو لم يجز خروجهن للصلاة لنهاهنّ عن حضور الصلاة معه.

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