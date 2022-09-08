كل ما تريد معرفته عن نظام التشغيل IOS 16 .. المزايا وخطوات التنزيل وموعد الإصدار 

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يترقب عشاق هواتف الآيفون، نظام التشغيل الجديد IOS 16 ، حيث من المتوقع أن يحتوي النظام الجديد، على مزايا عديدة وفريدة مقارنة بأنظمة الشتغيل السابقة.

ووفقا لما أعلنته شركة أبل، فإن IOS 16 الجديد يعد أحد أهم وأحدث إصدارات نظام التشغيل الخاص بأجهزة iPhone التي تصدر سنوياً عن شركة آبل الأمريكية، ويتاح تحميل هذا الإصدار لجميع المستخدمين حول العالم على هواتفهم التي تدعم هذا النظام للاستفادة من التحديثات الجديدة للشركة.

مميزات نظام تشغيل IOS 16 الجديد

وأوضحت شركة أبل، بعض مميزات نظام التشغيل الجديد، حيث يعد أكثر سلاسة وأسرع في التواصل بفضل نظام iOS 16، حيث تعديل الرسائل المُرسلة والتراجع عنها، وطرق جديدة لتخصيص شاشة القفل المتعددة، والإشعارات التي تظهر بأكثر من شكل ما بين عرض القائمة الموسعة أو العرض العامودي أو العرض المخفي، كذلك طرق ذكية جديدة للمشاركة، وحتى مفاتيح المرور والمشاركات العائلية تطورت بشكل أحدث.

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تعرف على موعد إطلاق نظام تشغيل iOS16 رسمياً

كذلك أضاف التحديث الجديد لنظام التشغيل IOS 16 الجديد، ميزة تمكن المستخدم من التحكم بالإشعارات عبر شاشة القفل، كما يحمل الهاتف ميزة الإشعارات المخفية لخصوصية أكبر، ميزة تغيير الخط في الجهاز، إضافة لميزة التطبيقات المصغرة، وخاصية الصوت المكاني، مع مجموعات كبيرة من الواجهات المميزة.

ومن ضمن المزايا المهمة في نظام IOS 16 الجديد، أن النظام يدعم خدمات قراءة النصوص وترجمتها عبر الكاميرا، وخواص الذكاء الاصطناعي، مع دعم خرائط أكثر من حول العالم.

موعد طرح نظام التشغيل ios 16

ومن المتوقع أن يتم الإعلان رسمياً عن نظام التشغيل IOS 16 الجديد خلال أيام، ولكن حتى الأن لم تعلن الشركة بشكل رسمي عن الموعد النهائي لتاريخ يوم الإصدار.

أما عن خطوات تنزل نظام IOS 16 الجديد فهي بسيطة يمكن لأي شخص جهازه يدعم نظام تشغيل iOS 16 مباشرة فور الإعلان عن إنطلاق الإصدار بشكل رسمي عن طريق الخطوات التالية بسهولة:

وتشمل خطوات تنزيل تحديث iOS 16 بالتفصيل:

1- الدخول إلى قائمة الإعدادات في الجهاز، ثم اختيار القائمة العامة.

2- الضغط على أيقونة تحديث البرنامج.

3- ثم اختيار تحديثات تلقائية.

4- الضغط على التشغيل لتنزيل تحديثات iOS.

5- الخطوة الخامسة والأخيرة القيام بتثبيت تحديثات ios.