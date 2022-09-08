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شاب صيني حاول أكل نحلة لجلب المشاهدات.. فكانت النهاية القاسية!
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شاب صيني حاول أكل نحلة لجلب المشاهدات.. فكانت النهاية القاسية!

شاب صيني حاول أكل نحلة لجلب المشاهدات.. فكانت النهاية القاسية!

شاب صيني حاول أكل نحلة لجلب المشاهدات.. فكانت النهاية القاسية!
٠٨:٣٠:٣٩ م، الخميس، ١٢ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل- تحرير:

هوس “التريند” والمشاهدات أصبح شائعًا بين الباحثين عن الشهرة والثراء السريع بأي طريقة، حتى أن منهم من يعرض نفسه للخطر كما فعل هذا الشاب الهندي قبل أيام بالتصوير أثناء مرور القطار لكنه اقترب أكثر من اللازم فأطاح القطار به.

ووظهر شاب صيني يلقي بنفسه إلى التهلكة من أجل الحصول على مزيد من المشاهدات، فحاول ابتلاع نحلة على قيد الحياة، فأذته بشكل كبير وكادت تتسب في كارثة صحية له.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لشاب صيني من مشاهير مواقع التواصل، أراد تجربة أكل نحلة لكسب مشاهدات في حسابه لكنها لسعته في عدة أماكن وانتفخ وجهه بشكل أدى لتداول المقطع.

وعلى الرغم من المقطع بالفعل حقق ملايين المشاهدات، إلا أن هذا الشاب دفع الثمن غاليًا بما أحدثته فيه النحلة.

 

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