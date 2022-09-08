مشروع «نيوم» يعلن عن توفّر وظائف شاغرة بعدة تخصصات

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أعلنت إدارة مشروع مدينة نيوم، عبر موقعها الرسمي، عن توفر وظائف شاغرة لحملة مختلف التخصصات وفق التفاصيل و الشروط أدناه:

المسميات الوظيفية:

ـ مدير المكتب

ـ مدير المحتوى

ـ عامل التغيير الرقمي

ـ مدير أنظمة رعاية العمال

ـ محلل تصاريح استخدام الأراضي

ـ أخصائي تطوير أعمال التنقل

ـ كبير مهندسي قوة الجر بالسكك الحديدية

ـ مدير – حلول ابتكار تحلية المياه المالحة

ـ رئيس قسم البنوك

ـ مدير – الخدمات البيئية والتنظيمية

ـ قيادة تجربة العملاء

ـ وغيرها..

طريقة التقديم:

ـ للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف: رابط التقديم: (اضغط هنا)