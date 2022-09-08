مشروع «نيوم» يعلن عن توفّر وظائف شاغرة بعدة تخصصات
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أعلنت إدارة مشروع مدينة نيوم، عبر موقعها الرسمي، عن توفر وظائف شاغرة لحملة مختلف التخصصات وفق التفاصيل و الشروط أدناه:
المسميات الوظيفية:
ـ مدير المكتب
ـ مدير المحتوى
ـ عامل التغيير الرقمي
ـ مدير أنظمة رعاية العمال
ـ محلل تصاريح استخدام الأراضي
ـ أخصائي تطوير أعمال التنقل
ـ كبير مهندسي قوة الجر بالسكك الحديدية
ـ مدير – حلول ابتكار تحلية المياه المالحة
ـ رئيس قسم البنوك
ـ مدير – الخدمات البيئية والتنظيمية
ـ قيادة تجربة العملاء
ـ وغيرها..
طريقة التقديم:
ـ للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف: رابط التقديم: (اضغط هنا)