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مشروع «نيوم» يعلن عن توفّر وظائف شاغرة بعدة تخصصات
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مشروع «نيوم» يعلن عن توفّر وظائف شاغرة بعدة تخصصات

مشروع «نيوم» يعلن عن توفّر وظائف شاغرة بعدة تخصصات

مشروع «نيوم» يعلن عن توفّر وظائف شاغرة بعدة تخصصات
٠٧:٢٥:٠٠ م، الخميس، ١٢ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

أعلنت إدارة مشروع مدينة نيوم، عبر موقعها الرسمي، عن توفر وظائف شاغرة لحملة مختلف التخصصات وفق التفاصيل و الشروط أدناه:

المسميات الوظيفية:

ـ مدير المكتب
ـ مدير المحتوى
ـ عامل التغيير الرقمي
ـ مدير أنظمة رعاية العمال
ـ محلل تصاريح استخدام الأراضي
ـ أخصائي تطوير أعمال التنقل
ـ كبير مهندسي قوة الجر بالسكك الحديدية
ـ مدير – حلول ابتكار تحلية المياه المالحة
ـ رئيس قسم البنوك
ـ مدير – الخدمات البيئية والتنظيمية
ـ قيادة تجربة العملاء
ـ وغيرها..

طريقة التقديم:

ـ للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف: رابط التقديم: (اضغط هنا)

الكلمات الدلالية:
رئيس قسم البنوك مدير أنظمة مشروع نيوم وظائف شاغرة

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