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شاهد : لحظة وصول أفراد العائلة الملكية إلى مطار أبردين باسكتلندا (فيديو)
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شاهد : لحظة وصول أفراد العائلة الملكية إلى مطار أبردين باسكتلندا (فيديو)

شاهد : لحظة وصول أفراد العائلة الملكية إلى مطار أبردين باسكتلندا (فيديو)

شاهد : لحظة وصول أفراد العائلة الملكية إلى مطار أبردين باسكتلندا (فيديو)
٠٧:٢٠:٢٢ م، الخميس، ١٢ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير :

أظهر مقطع فيديو لحظة هبوط طائرة تحمل أفرادًا من العائلة الملكية البريطانية، في مطار أبردين باسكتلندا وسط أنباء تفيد بوفاة الملكة إليزابيث الثانية عقب تدهور حالتها الصحية.

وحتى الآن لم يؤكد مصدر رسمي خبر وفاة الملكة إليزابيث الثانية، وكانت كشفت مصادر إعلامية بريطانية اليوم أن جميع أبناءها وحفيدها يتواجدون معها.

وتداولت منصات إعلامية أنباء شبه مؤكدة عن وفاة، مما تسبب في وقف بث البرامج بالقنوات البريطانية، وظهور اللون الأسود يغطي شاشاتها بالكامل، فيما أشارت المصادر إلى أن الوضع الصحي للملكة “خطير” وتتواجد في الوقت الراهن تحت المتابعة الطبية الدقيقة.

اللون الأسود يغطي جميع القنوات الفضائية في بريطانيا

وغطى اللون الأسود شاشات جميع القنوات الفضائية في بريطانيا  وذلك بعد ساعات على الإعلان عن تدهور خطير على حالتها الصحية .

يذكر أنه حسب بروتوكولات قناة ” BBC” فإنه على مقدمي الأخبار ارتداء الأسود بعد موت فرد من العائلة الملكية كعلامة على الاحترام.

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