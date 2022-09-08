الأمن العراقي يطيح بـ «عناصر مسلحة» تسللوا للبلاد عبر معبر حدودي

تواصل ـ فريق التحرير:

اعتقلت قوات الأمن العراقية، اليوم الخميس، مجموعة من الإيرانيين في معبر زرباطية الحدودي مع إيران ، كانت على وشك دخول العراق تحت ادعاء الزيارة؛ لكنهم كانوا عبارة عن فرقة اغتيالات.

فبعدما قامت قوات الأمن العراقية بفتيش هذه المجموعة؛ وجدت بحوزتهم كمية من أسلحة كلاشينكوف ومسدسات عيار 9 ملم ودروع واقية من الرصاص والأجهزة اللاسلكية؛ ما يدل على أنهم قصدوا البلاد بهدف التخريب وعمليات الاغتيال.

وكانت وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع) أكدت من قبل أنه ونظرا لأهمية معبر زرباطية (مهران) الحدودي، فقد تم اتخاذ إجراءات مهمة في هذه المنطقة الحدودية لاستقبال الزوار الإيرانيين.

وشددت المؤسسة العراقية على أنها بدأت بإتخاذ الإجراءات اللازمة لاستقبال الزوار الإيرانيين في المعبر من خلال التنسيق مع الجهات المعنية.