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إشادات واسعة من البرلمان العربي بالبدائل الإصلاحية لعقوبة السجن بالمملكة
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إشادات واسعة من البرلمان العربي بالبدائل الإصلاحية لعقوبة السجن بالمملكة

إشادات واسعة من البرلمان العربي بالبدائل الإصلاحية لعقوبة السجن بالمملكة

إشادات واسعة من البرلمان العربي بالبدائل الإصلاحية لعقوبة السجن بالمملكة
٠٧:٤٦:١٢ م، الخميس، ١٢ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل- فريق التحرير:

أشاد رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي، بتجربة المملكة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في العمل الأمني، مشيدا بالاهتمام الكبير الذي توليه المملكة بحقوق السجناء والموقوفين وتأهيلهم اجتماعيا وتحفيزهم على السلوك الإيجابي.

كما أشاد بإطلاق المبادرات التي تهدف إلى التيسير على المحكوم عليهم، مثل مشروع البدائل الإصلاحية لعقوبة السجن الذي تم إطلاقه أخيرًا هذا العام.

جاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية في المؤتمر الثامن للمسؤولين عن حقوق الإنسان في وزارات الداخلية العرب المنعقد بالقاهرة، اليوم الخميس، بمقر أكاديمية الشرطة المصرية.

كما ثمن العسومي في كلمته دور وزارات الداخلية العربية، من أجل تعزيز الأمن الداخلي والحفاظ على الاستقرار المجتمعي، وفي الوقت ذاته دورهم في احترام وتعزيز حماية حقوق الإنسان، ليكون محوراً رئيسياً من المحاور التي يرتكز عليها عملهم الأمني.

الكلمات الدلالية:
إشادات البرلمان العربي المملكة حقوق السجناء

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