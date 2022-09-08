شاهد.. هطول أمطار غزيرة على المجاردة بعسير

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تداول رود مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق هطول أمطار غزيرة على المجاردة بمنطقة عسير، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة مازالت مهيأة لظهور السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان وأبها والباحة، وكذلك على مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

كما توقع المركز الوطني للأرصاد، نشاطاً في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الساحلية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.