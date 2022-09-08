الخميس، ١٢ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٨ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
شاهد.. هطول أمطار غزيرة على المجاردة بعسير
القوات الجوية تكشف عن الطائرات التي ستشارك في الاحتفال باليوم الوطني
شاهد : سيول جارية تشق الأودية في هروب بجازان
«النيابة»: الغش التجاري جريمة عقوبتها السجن ثلاث سنوات وغرامة مليون ريال
هبوط مفاجئ في أسعار النفط لأدنى مستوى منذ 6 أشهر
وظائف شاغرة بشركة المياه الوطنية في عدة مدن

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

شاهد.. هطول أمطار غزيرة على المجاردة بعسير

شاهد.. هطول أمطار غزيرة على المجاردة بعسير

شاهد.. هطول أمطار غزيرة على المجاردة بعسير
٠٦:٥٢:١٧ م، الخميس، ١٢ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ سبتمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

تداول رود مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق هطول أمطار غزيرة على المجاردة بمنطقة عسير، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة مازالت مهيأة لظهور السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان وأبها والباحة، وكذلك على مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

كما توقع المركز الوطني للأرصاد، نشاطاً في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الساحلية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

الكلمات الدلالية:
أمطار أمطار غزيرة المجاردة عسير

مواد ذات صلة

المزيد
خادم الحرمين يوجه ببدء الاستفادة من توسعة المسجد الحرام

خادم الحرمين يوجه ببدء الاستفادة من توسعة المسجد الحرام

٠٢:٣٩ م، الخميس، ١٩ فبراير ٢٠١٥
«العمل» تدرس وضع حدّ أعلى لاستقدام العمالة المنزلية

«العمل» تدرس وضع حدّ أعلى لاستقدام العمالة المنزلية

٠٨:٤٢ ص، الأحد، ٠٥ يونيو ٢٠١٦
هل يمكن إلغاء رخصة العمل بغرض الخروج النهائي؟.. “الموارد البشرية” توضح

هل يمكن إلغاء رخصة العمل بغرض الخروج النهائي؟.. “الموارد البشرية” توضح

٠٨:٤٤ ص، الأحد، ٢١ أغسطس ٢٠٢٢
تكتُّم إيراني على مصير «سليماني».. والنفي الروسي للقائه بوتين يعزز الشكوك

تكتُّم إيراني على مصير «سليماني».. والنفي الروسي للقائه بوتين يعزز الشكوك

٠١:٤١ ص، الجمعة، ١٨ ديسمبر ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *