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المملكة تقفز 5 مراكز في مؤشر التنمية البشرية.. تعرف على ترتيبها الجديد
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المملكة تقفز 5 مراكز في مؤشر التنمية البشرية.. تعرف على ترتيبها الجديد

المملكة تقفز 5 مراكز في مؤشر التنمية البشرية.. تعرف على ترتيبها الجديد

المملكة تقفز 5 مراكز في مؤشر التنمية البشرية.. تعرف على ترتيبها الجديد
٠٧:٠١:٣٨ م، الخميس، ١٢ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير :

تقدمت المملكة 5 مراتب في مؤشر التنمية البشرية (HDI) الصادر عن تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 2022م، حيث حققت الترتيب 35 من 191 دولة؛ مما يعكس حرص المملكة على تنمية القدرات البشرية لتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030.

وبهذا الترتيب الجديد، تحقق المملكة المركز الـ 10 بين دول مجموعة العشرين.

مؤشر التنمية البشرية (بالإنجليزية: Human Development Index HDI)‏ هو مؤشر ابتكرته هيئة الأمم المتحدة يشير إلى مستوى رفاهية الشعوب في العالم. وتصدر له تقريرا سنويا منذ عام 1990 وما يقوم برنامج التطوير للأمم المتحدة (UNDP) بغرض تنمية الدول وتحسين أوضاع المواطنين في الدول المختلفة.

قياس مؤشر التنمية البشرية وفقا لثلاثة معطيات

ويتم قياس مؤشر التنمية البشرية وفقا لثلاثة معطيات هي متوسط العمر المتوقع عند الولادة، متوسط سنوات الدراسة المتوقع، والقدرة الشرائية للفرد.

قام بابتكار هذا المؤشر عالم الاقتصاد الباكستاني محبوب الحق، وساعده في ذلك عالم الاقتصاد الهندي أماريتا سين الحاصل على جائزة نوبل في الاقتصاد والعالم البريطاني «ماغاند ديساي».

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الكلمات الدلالية:
المملكة ترتيب المملكة عالميا مؤشر التنمية البشرية

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