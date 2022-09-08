القوات الجوية تكشف عن الطائرات التي ستشارك في الاحتفال باليوم الوطني

تواصل- فريق التحرير:

كشفت القوات الجوية الملكية، عن هوية الطائرات التي تشارك بها، في فعاليات الاحتفال باليوم الوطني الـ92، الموافق 23 سبتمبر الجاري.

ونشر الحساب الرسمي لوزارة الدفاع على موقع التواصل الاجتماعي “عبر تويتر”، إنفوجراف يوضح نوع الأربع طائرات التي ستشارك في الاحتفال باليوم الوطني، والتي تشمل: الطائرة (ف 15 إس) والطائرة تايفون، والطائرة تورنيدو والطائرة (ف 15 سي).

وكانت وزارة الدفاع، ذكرت في الأول من سبتمبر الجاري، أن القوات الجوية الملكية أنهت استعداداتها لعرض الطائرات المطلية المشاركة في العروض الجوية لليوم الوطني الـ92 للمملكة.

وتحتفي المملكة باليوم الوطني في الثالث والعشرين من سبتمبر من كل عام، احتفالًا بتوحيد البلاد على يد المؤسس الملك عبد العزيز آل سعود -رحمه الله- في 23 سبتمبر من عام 1932م.