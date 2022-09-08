الخميس، ١٢ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٨ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
القوات الجوية تكشف عن الطائرات التي ستشارك في الاحتفال باليوم الوطني
شاهد : سيول جارية تشق الأودية في هروب بجازان
«النيابة»: الغش التجاري جريمة عقوبتها السجن ثلاث سنوات وغرامة مليون ريال
هبوط مفاجئ في أسعار النفط لأدنى مستوى منذ 6 أشهر
وظائف شاغرة بشركة المياه الوطنية في عدة مدن
بعد صدور قرار وزير التجارة.. اكتمال عدد الأعضاء لتشكيل غرفة مكة

الرئيسية

 /

أخبار

 /

القوات الجوية تكشف عن الطائرات التي ستشارك في الاحتفال باليوم الوطني

القوات الجوية تكشف عن الطائرات التي ستشارك في الاحتفال باليوم الوطني

القوات الجوية تكشف عن الطائرات التي ستشارك في الاحتفال باليوم الوطني
٠٦:٤٨:٤٠ م، الخميس، ١٢ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ سبتمبر ٢٠٢٢
0

تواصل- فريق التحرير:

كشفت القوات الجوية الملكية، عن هوية الطائرات التي تشارك بها، في فعاليات الاحتفال باليوم الوطني الـ92، الموافق 23 سبتمبر الجاري.

ونشر الحساب الرسمي لوزارة الدفاع على موقع التواصل الاجتماعي “عبر تويتر”، إنفوجراف يوضح نوع الأربع طائرات التي ستشارك في الاحتفال باليوم الوطني، والتي تشمل: الطائرة (ف 15 إس) والطائرة تايفون، والطائرة تورنيدو والطائرة (ف 15 سي).

وكانت وزارة الدفاع، ذكرت في الأول من سبتمبر الجاري، أن القوات الجوية الملكية أنهت استعداداتها لعرض الطائرات المطلية المشاركة في العروض الجوية لليوم الوطني الـ92 للمملكة.

وتحتفي المملكة باليوم الوطني في الثالث والعشرين من سبتمبر من كل عام، احتفالًا بتوحيد البلاد على يد المؤسس الملك عبد العزيز آل سعود -رحمه الله- في 23 سبتمبر من عام 1932م.

 

الكلمات الدلالية:
القوات الجوية الملكية اليوم الوطني اليوم الوطني السعودي وزارة الدفاع

مواد ذات صلة

المزيد
الصين تحاول تفريغ محتوى الصندوق الأسود لطائرة “بوينغ” المحطمة بمساعدة أمريكية

الصين تحاول تفريغ محتوى الصندوق الأسود لطائرة “بوينغ” المحطمة بمساعدة أمريكية

٠٣:١٨ ص، السبت، ٠٢ أبريل ٢٠٢٢
تفاصيل نقل التوأم السيامي اليمني إلى الرياض

تفاصيل نقل التوأم السيامي اليمني إلى الرياض

٠٨:١٧ ص، الأربعاء، ١١ مايو ٢٠٢٢
لأول مرة منذ 1969.. «التعاون الإسلامي»: اقتحام الاحتلال لباب الأسباط بالأقصى يعد انتهاكًا صارخًا

لأول مرة منذ 1969.. «التعاون الإسلامي»: اقتحام الاحتلال لباب الأسباط بالأقصى يعد انتهاكًا صارخًا

١١:٢٠ م، الأحد، ٢٨ أغسطس ٢٠٢٢
المملكة تتبرع بمبلغ 3.5 ملايين دولار لمبادرتي الوكالة الدولية للطاقة الذرية «رينول-2 وزودياك»

المملكة تتبرع بمبلغ 3.5 ملايين دولار لمبادرتي الوكالة الدولية للطاقة الذرية «رينول-2 وزودياك»

٠٦:١٢ م، الثلاثاء، ٠٦ سبتمبر ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *