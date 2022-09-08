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«النيابة»: الغش التجاري جريمة عقوبتها السجن ثلاث سنوات وغرامة مليون ريال
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«النيابة»: الغش التجاري جريمة عقوبتها السجن ثلاث سنوات وغرامة مليون ريال

«النيابة»: الغش التجاري جريمة عقوبتها السجن ثلاث سنوات وغرامة مليون ريال

«النيابة»: الغش التجاري جريمة عقوبتها السجن ثلاث سنوات وغرامة مليون ريال
٠٦:٣٤:٥٧ م، الخميس، ١٢ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

أكدت النيابة العامة أن واقعة الغش التجاري جريمة تصل عقوبتها إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامة مليون ريال.

وأوضحت النيابة العامة على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي للتغريدات القصيرة “تويتر”؛ أن هذه العقوبات تطال كل من شارك أو حرض على ارتكاب هذه الجريمة.

وبينت النيابة أن هذه الأفعال تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف؛ وأن العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام، تسري على كل من شارك في ارتكاب المخالفة، أو حرض على ارتكابها.

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الغش التجاري النيابة العامة جرائم موجبة للتوقيف سجن 3 سنوات غرامة مليون ريال

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