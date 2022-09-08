شاهد : سيول جارية تشق الأودية في هروب بجازان

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وثق مقطع فيديو هطول أمطار غزيرة على “هروب” بمنطقة جازان حيث تحولت الأمطار إلى سيول جارية تشق الأودية وتشكل على ما يبدو شلالات مائية.

كان المركز الوطني للأرصاد أعلن توقعه بتعرض جازان اليوم لـ “أتربة مثارة وأمطار رعدية” ويصاحب ذلك نشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية.

حالة الطقس اليوم بمناطق المملكة

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم أن الفرصة مازالت مهيأة لظهور السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، ابها والباحة, وكذلك على مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة, في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية على الأجزاء الساحلية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة..

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية الى شمالية غربية بسرعة 18-38 كم/ساعة تصل الى 46 كم/ساعة على الجزء الأوسط

في حين توقع المركز الوطني للأرصاد ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل الى مترين على الجزء الأوسط، وحالة البحر متوسط الموج ويكون مائج على الجزء الاوسط، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الشمالي بسرعة 10-30كم/ساعة وجنوبية شرقية إلى شمالية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 10-25 كم/ساعة, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر, وحالة البحر خفيف الموج.

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