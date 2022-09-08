هبوط مفاجئ في أسعار النفط لأدنى مستوى منذ 6 أشهر

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تخلت أسعار النفط عن مكاسبها الأولية، وخسرت أكثر من 3 دولارات، لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ الغزو الروسي لأوكرانيا.

وهبطت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 3.40 دولارات، بما يعادل 3.66 في المئة، لتصل إلى 89.43 دولاراً للبرميل، لتلامس أضعف مستوى لها منذ 3 فبراير وتنزل عن مستوى 90 دولاراً للبرميل للمرة الأولى منذ الثامن من فبراير.

وبينما تراجعت العقود الآجلة لخام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 3.42 دولارات، أو 3.94 في المئة، إلى 83.46 دولاراً للبرميل لتصل إلى أدنى مستوى منذ 24 يناير.

وأغلقت معظم أسواق الأسهم الرئيسية في الخليج على تراجع مع قيادة المؤشر الرئيسي في المملكة الخسائر في ظل تقلب أسعار النفط بسبب مخاوف الطلب.