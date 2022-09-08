وظائف شاغرة بشركة المياه الوطنية في عدة مدن
تواصل – فريق التحرير:
أعلنت شركة المياه الوطنية (NWC)، عبر موقع لينكدإن للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى، للعمل في عدة مدن، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسمى الوظيفي:
أخصائي المشتريات والعقود:
المؤهلات والخبرات:
- درجة البكالوريوس في الهندسة أو إدارة الأعمال أو ما يعادلها.
- أكثر من 5 سنوات خبرة .4-8
- التركيز على العملاء – اتباع اتجاهات خدمة العملاء
- العمل الجماعي – تحديد الدور والتفاعلات الشخصية
- التواصل الفعال – فهم الجمهور
- حل المشكلة – تحديد مشكلة
- توجيه النتائج – تحديد الأهداف.
أخصائي التميز التشغيلي:
المؤهلات والخبرات:
- درجة البكالوريوس في الهندسة أو إدارة الأعمال أو ما يعادلها. أكثر من 5 سنوات خبرة.
- التركيز على العملاء – خدمة / خدمة العملاء
- العمل الجماعي – تحديد الدور والتفاعلات الشخصية
- التواصل الفعال – فهم الجمهور
- حل المشكلات – تقييم الحلول
- توجيه النتائج – التقدم والنتائج.
أخصائي مدني / هيدروليكي:
المؤهلات والخبرات:
- درجة البكالوريوس في الهندسة أو إدارة المشاريع أو ما يعادلها.
- أكثر من 5 سنوات خبرة 5-8
- التركيز على العملاء – خدمة / خدمة العملاء
- العمل الجماعي – بناء / الحفاظ على العلاقات وتعزيز التعاون
- الاتصال الفعال – اختيار التنسيق / الوسيط واستخدامه بشكل فعال
- حل المشكلات – فحص المشكلة وجمع الحلول
- توجيه النتائج – التقدم والنتائج.
أخصائي تقدير التكاليف:
المؤهلات و الخبرات:
- درجة البكالوريوس في الهندسة أو إدارة المشاريع أو ما يعادلها.
- خبرة 5 + سنوات من الخبرة.
أخصائي أداء التحصيل:
المؤهلات والخبرات:
- درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.
- خبرة أكثر من سنتين.
- التعامل مع تنفيذ أنشطة خدمة العملاء الإدارية.
مهندس رئيسي الصحة والسلامة المهنية:
المؤهلات والخبرات:
- درجة البكالوريوس في تخصص (هندسة الصحة والسلامة المهنية، هندسة السلامة) أو ما يعادلها.
- خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال ذات صلة.
- الإشراف على نظام السلامة والتأكد من تنفيذ أعلى معايير السلامة.
طريقة التقديم:
أوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع لينكدإن للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 8 سبتمبر 2022م.
للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).