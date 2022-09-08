الخميس، ١٢ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٨ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
وظائف شاغرة بشركة المياه الوطنية في عدة مدن
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وظائف شاغرة بشركة المياه الوطنية في عدة مدن

وظائف شاغرة بشركة المياه الوطنية في عدة مدن

وظائف شاغرة بشركة المياه الوطنية في عدة مدن
٠٦:٢٠:٥٧ م، الخميس، ١٢ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شركة المياه الوطنية (NWC)، عبر موقع لينكدإن للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى، للعمل في عدة مدن، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

أخصائي المشتريات والعقود:

المؤهلات والخبرات:

  • درجة البكالوريوس في الهندسة أو إدارة الأعمال أو ما يعادلها.
  • أكثر من 5 سنوات خبرة .4-8
  • التركيز على العملاء – اتباع اتجاهات خدمة العملاء
  • العمل الجماعي – تحديد الدور والتفاعلات الشخصية
  • التواصل الفعال – فهم الجمهور
  • حل المشكلة – تحديد مشكلة
  • توجيه النتائج – تحديد الأهداف.

أخصائي التميز التشغيلي:

المؤهلات والخبرات:

  • درجة البكالوريوس في الهندسة أو إدارة الأعمال أو ما يعادلها. أكثر من 5 سنوات خبرة.
  • التركيز على العملاء – خدمة / خدمة العملاء
  • العمل الجماعي – تحديد الدور والتفاعلات الشخصية
  • التواصل الفعال – فهم الجمهور
  • حل المشكلات – تقييم الحلول
  • توجيه النتائج – التقدم والنتائج.

أخصائي مدني / هيدروليكي:

المؤهلات والخبرات:

  • درجة البكالوريوس في الهندسة أو إدارة المشاريع أو ما يعادلها.
  • أكثر من 5 سنوات خبرة 5-8
  • التركيز على العملاء – خدمة / خدمة العملاء
  • العمل الجماعي – بناء / الحفاظ على العلاقات وتعزيز التعاون
  • الاتصال الفعال – اختيار التنسيق / الوسيط واستخدامه بشكل فعال
  • حل المشكلات – فحص المشكلة وجمع الحلول
  • توجيه النتائج – التقدم والنتائج.

 أخصائي تقدير التكاليف:

المؤهلات و الخبرات:

  • درجة البكالوريوس في الهندسة أو إدارة المشاريع أو ما يعادلها.
  • خبرة 5 + سنوات من الخبرة.

أخصائي أداء التحصيل:

المؤهلات والخبرات:

  •  درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال) أو ما يعادلها.
  •  خبرة أكثر من سنتين.
  •  التعامل مع تنفيذ أنشطة خدمة العملاء الإدارية.

مهندس رئيسي الصحة والسلامة المهنية:

المؤهلات والخبرات:

  •  درجة البكالوريوس في تخصص (هندسة الصحة والسلامة المهنية، هندسة السلامة) أو ما يعادلها.
  •  خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال ذات صلة.
  •  الإشراف على نظام السلامة والتأكد من تنفيذ أعلى معايير السلامة.

طريقة التقديم:

أوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقع لينكدإن للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 8 سبتمبر 2022م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

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