الوضع الصحي خطير.. أبناء الملكة إِليزابيث وحفيدها يتوجهون لمقرها بشكل عاجل

تواصل – فريق التحرير :

أعلن قصر باكنغهام أن الملكة إِليزابيث (96 عام) تحت الإشراف الطبي المباشر وأن الأطباء “قلقون” بشأن صحتها الحرجة.

وتوجه الأمير تشارلز وحفيدها الأمير ويليام وزوجته بشكل عاجل لمركز إقامتها في قلعة بالمورال في اسكتلندا لرؤيتها والتأكد من حالتها الصحية.

وفور الإعلان عن تدهور الحالة الصحية للملكة بدأ البريطانيون يتوافدون بأعداد كبيرة على قصر “باكنغهام” للاطمئنان على الملكة.

موقع «bbc » يكتسي باللون الأسود بالكامل

وفي سياق متصل، تحول موقع «bbc » إلى اللون الأسود بالكامل واكتسى الموقع بالسواد في جميع أقسامه وكذلك في كافة الأخبار والمواد التحريرية المقدمة عليه، ما دعا نشطاء إلى التكهن بوفاة الملكة.

كما ظهر مذيع «بي بي سي» هوو إدواردز وهو يرتدي رابطة عنق سوداء أثناء إذاعة الأخبار المحلية حسب بروتوكولات القناة فإنه على مقدمي الأخبار ارتداء الأسود بعد موت فرد من العائلة الملكية كعلامة على الاحترام.

كما ذكرت مصادر بريطانية أن جميع أبناء الملكة إليزابيث وصلوا إلى قلعة بالمورال وهو ما يعزز من الرواية القائلة بأن الملكة توفيت فعلا.

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