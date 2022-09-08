ما الحكم إذا قرر الأطباء أن الشخص ميّت دماغيًا أو إكلينيكيًا؟

تواصل ـ فريق التحرير:

كشف الشيخ الدكتور عبدالكريم بن عبدالله الخضير، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقًا، عن رأيه فيما يعرف بالموت السريري أو الإكلينكي

جاء ذلك في تغريدة للشيخ الخضير على صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي للتغريدات القصيرة “تويتر”؛ جاء فيه: الميت دماغيًا لا بد من تيقن خروج روحه، ولا يكفي موت الدماغ، وإن قرر الأطباء أنه في حكم الميت وأنه قد مات دماغيًا، لكنه ليس بميت حقيقةً حتى تخرج روحه.

وعلى هذا فلا يجوز أن يُفعل به أي شيء مما يتعلق بالأموات، أو يتسبب في موته ما دامت الروح باقية.

وأضاف أنه إذا تُيقن الموت بخروج الروح، أو بظهور علاماته التي يعرفها من زاولها، حُكم بموته.