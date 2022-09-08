بعد صدور قرار وزير التجارة.. اكتمال عدد الأعضاء لتشكيل غرفة مكة

تواصل ـ فريق التحرير:

صدر قرار معالي وزير التجارة، ماجد بن عبدالله القصبي، بتعيين 6 أعضاء في غرفة مكة، لينضموا للفائزين عن طريق الانتخابات، وبذلك يكتمل تشكيل مجلس إدارة الغرفة.

وتأتي أسماءهم كالتالي:

ـ الشيماء بنت محمد أحمد مشاط

ـ عبدالله بن صالح عبدالله كامل

ـ علياء بنت مازن محمود الصواف

ـ سلطان بن موفق عمر أزهر

ـ عبدالله بن عمر عبدالله قاضي

ـ نبيل بن عبدالرحيم عبدالغني الثقفي

أما الفائزون عن طريق الانتخابات فجاؤوا كالتالي:

ـ أحمد بن رابح حامد الشريف

ـ فواز بن عقاب مساعد الشريف

ـ مصطفى بن عبدالرحمن مصطفى رجب

ـ خالد بن ردة معيض الحارثي

ـ فيصل بن قايد سعيد قايد

ـ نائف بن مشعل سرور الزايدي