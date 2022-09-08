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بعد صدور قرار وزير التجارة.. اكتمال عدد الأعضاء لتشكيل غرفة مكة
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بعد صدور قرار وزير التجارة.. اكتمال عدد الأعضاء لتشكيل غرفة مكة

بعد صدور قرار وزير التجارة.. اكتمال عدد الأعضاء لتشكيل غرفة مكة

بعد صدور قرار وزير التجارة.. اكتمال عدد الأعضاء لتشكيل غرفة مكة
٠٦:١٩:٠٨ م، الخميس، ١٢ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل ـ فريق التحرير:

صدر قرار معالي وزير التجارة، ماجد بن عبدالله القصبي، بتعيين 6 أعضاء في غرفة مكة، لينضموا للفائزين عن طريق الانتخابات، وبذلك يكتمل تشكيل مجلس إدارة الغرفة.

وتأتي أسماءهم كالتالي:

ـ الشيماء بنت محمد أحمد مشاط
ـ عبدالله بن صالح عبدالله كامل
ـ علياء بنت مازن محمود الصواف
ـ سلطان بن موفق عمر أزهر
ـ عبدالله بن عمر عبدالله قاضي
ـ نبيل بن عبدالرحيم عبدالغني الثقفي

أما الفائزون عن طريق الانتخابات فجاؤوا كالتالي:

ـ أحمد بن رابح حامد الشريف
ـ فواز بن عقاب مساعد الشريف
ـ مصطفى بن عبدالرحمن مصطفى رجب
ـ خالد بن ردة معيض الحارثي
ـ فيصل بن قايد سعيد قايد
ـ نائف بن مشعل سرور الزايدي

الكلمات الدلالية:
أعضاء معينين أعضاء منتخبون مجلس إدارة الغرفة وزير التجارة

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