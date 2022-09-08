بعد صدور قرار وزير التجارة.. اكتمال عدد الأعضاء لتشكيل غرفة مكة
تواصل ـ فريق التحرير:
صدر قرار معالي وزير التجارة، ماجد بن عبدالله القصبي، بتعيين 6 أعضاء في غرفة مكة، لينضموا للفائزين عن طريق الانتخابات، وبذلك يكتمل تشكيل مجلس إدارة الغرفة.
وتأتي أسماءهم كالتالي:
ـ الشيماء بنت محمد أحمد مشاط
ـ عبدالله بن صالح عبدالله كامل
ـ علياء بنت مازن محمود الصواف
ـ سلطان بن موفق عمر أزهر
ـ عبدالله بن عمر عبدالله قاضي
ـ نبيل بن عبدالرحيم عبدالغني الثقفي
أما الفائزون عن طريق الانتخابات فجاؤوا كالتالي:
ـ أحمد بن رابح حامد الشريف
ـ فواز بن عقاب مساعد الشريف
ـ مصطفى بن عبدالرحمن مصطفى رجب
ـ خالد بن ردة معيض الحارثي
ـ فيصل بن قايد سعيد قايد
ـ نائف بن مشعل سرور الزايدي
صدور قرار معالي وزير التجارة بتعيين 6 أعضاء في #غرفة_مكة، لينضموا للفائزين عن طريق الانتخابات، وبذلك يكتمل تشكيل مجلس إدارة الغرفة. pic.twitter.com/MkPpseXaE1
— وزارة التجارة (@MCgovSA) September 8, 2022