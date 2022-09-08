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بيان عاجل من الداخلية الكويتية بشأن فيديو «جريمة الرياض».. ما علاقتها بالواقعة؟
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بيان عاجل من الداخلية الكويتية بشأن فيديو «جريمة الرياض».. ما علاقتها بالواقعة؟

بيان عاجل من الداخلية الكويتية بشأن فيديو «جريمة الرياض».. ما علاقتها بالواقعة؟

بيان عاجل من الداخلية الكويتية بشأن فيديو «جريمة الرياض».. ما علاقتها بالواقعة؟
٠٥:٢٥:١٢ م، الخميس، ١٢ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير :

أصدرت وزارة الداخلية الكويتية بيانًا عاجلًا، بشأن فيديو وقع في الرياض بالمملكة أمس، بعد أن تم تداوله بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت، بأن الجريمة وقعت في حي النسيم.

وأكدت وزارة الداخلية الكويتية، أنه غير صحيح ما تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي لمقطع فيديو متداول يتضمن “جريمة قتل في النسيم”.
وقالت إدارة الإعلام الأمني إن الواقعة ليست بدولة الكويت، وأهابت الجميع تحري الدقة في نقل الأخبار وأخذها من مصادرها الرسمية.

وأمس نشرت وزارة الداخلية في المملكة، عبر حساب “سناب الداخلية”، فيديو يوثق لحظة مهاجمة مواطن لأحد المقيمين السوريين وقتله في الشارع، والذي أعلنت شرطة الرياض ضبطه مساء الأربعاء.

وأظهر الفيديو الذي رصدته كاميرا مراقبة، قيام شاب بمهاجمة رجل داخل شاحنة، وبعد لحظات من صعود المواطن إلى داخل الشاحنة ظهر المقيم السوري وهو يهرول من الناحية الأخرى، وبعد أن خطى عدة خطوات سقط على الأرض غارقًا في دمائه بينما أكمل عليه الشاب الطعنات حتى الموت.

وأعلن الأمن العام عن تمكن دوريات الأمن بمنطقة الرياض من ضبط مواطن طعن مقيم من الجنسية السورية بسلاح أبيض.

وحسب بيان الأمن العام عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، :” باشرت دوريات الأمن بمنطقة الرياض بلاغاً عن تعرض مقيم من الجنسية السورية للطعن بسلاح أبيض من مواطن إثر خلاف بينهما ما أدى إلى وفاته”.

وتابع :” وجرى القبض على الجاني، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة”.

 

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الكلمات الدلالية:
الداخلية الكويتية الرياض جريمة قتل حي النسيم

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