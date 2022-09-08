بعد تدهور صحة الملكة.. بريطانيون يبدأون بالتجمع أمام قصر باكنجهام

تواصل – فريق التحرير:

بدأ عدد من البريطانيين في التجمع أمام قصر باكنجهام، وذلك تزامنًا مع أنباء تدهور صحة الملكة إليزابيث.

وأكد رئيس الوزراء البريطاني الأسبق ديفيد كاميرون، أن الأنباء مقلقة للغاية بشأن صحة الملكة البالغة من العمر 95 عامًا.

جميع أبناء الملكة الآن في قلعة بالمورال في إسكتلندا

وحسب وسائل إعلام بريطانية، فقد أكدت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس، أن المملكة بأكملها تشعر بقلق عميق بشأن مرض الملكة، مشيرة إلى وجود أبناء الملكة إليزابيث الأربعة ينضمون إليها في مقرها في اسكتلندا وأحفادها في الطريق.

وقبل قليل، أعلن قصر باكنجهام، أن ملكة بريطانيا إليزابيث، تخضع للإشراف الطبي بعد مراجعة طبية هذا الصباح، مؤكدًا في بيان عاجل، أن الأطباء قرروا وضع الملكة تحت الإشراف الطبي بسبب تراجع حالتها.

وأكد أن أطباء الملكة إليزابيث الثانية قلقون بشأن صحتها، المملكة بأكملها تشعر بقلق عميق بشأن مرض الملكة، مشيرًا إلى أن الأميرين تشارلز وويليام، اتجها إلى مقر إقامة الملكة في بالمورال بعد تدهور صحتها.

اقرأ أيضًا:

عاجل.. تدهور مفاجئ لصحة ملكة بريطانيا وقلق في قصر باكنجهام

ومطلع الشهر الجاري، ألغت الملكة حدث استقبال تقليدى لها فى قلعة بالمورال، باسكتلندا، واستبدلته بحدث خاص وصغير، وسط مخاوف وقلق على صحتها، حيث وصلت الملكة إلى قلعة بالمورال، فى أواخر يوليو الماضى، وكانت تنوى حضور الحدث قبل أيام قليلة.

وحسب صحيفة “ديلى ميل” البريطانية، فإن هذه هي المرة الأولى التى لن تشارك فيها، باستثناء فترة وباء كورونا، فى الحفل الصغير خارج بوابات القلعة.