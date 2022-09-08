مشهد خطير.. احتراق محل حلاق في لحظة والسبب مجهول (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد ومتابعو موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مقطع فيديو، يوثق لحظة صعبة ومشهدًا خطيرًا، حيث اندلعت النيران فجأة في محل حلاق، أثناء ممارسة عمله.

ويظهر الفيديو محل حلاق يقال إنه في بنجلاديش، وأراد الحلاق استخدام مجفف الشعر، فتسبب ذلك في حريق، أصيب به الحلاق والشخص الجالس على الكرسي أمامه، ونجحوا في الهرب من المحل، ونجوا بحياتهم.

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وانتشر الفيديو على نطاق واسع، وسجل حوالي 300 ألف مشاهدة، وحظى بتعليقات ومشاركات عديدة، فيما حاول متابعون إيجاد تفسير لاندلاع النار فجأة في المحل، دون سابق إنذار.

وأرجع مغردون سبب اشتعال النار إلى احتمال أن يكون الطلاء على الجدران حديثًا، أو ربما لخلل فني في الكهرباء.