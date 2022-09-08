بالأرقام.. منتدى المحتوى المحلي شراكة نحو تنمية الاقتصاد الوطني

تواصل – فريق التحرير:

شاركت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، اليوم، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إحصائيات، حول منتدى المحتوى المحلي، الذي أقيم في الرياض.

وكشفت الإحصائيات أن أكثر من 900 زائر حضروا المنتدى، بالإضافة إلى أكثر من 45 جهة مشاركة من القطاعين الحكومي والخاص.

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200 فرصة استثمارية

فيما أسهم منتدى المحتوى المحلي، في إيجاد نحو 200 فرصة استثمارية، وأجرى 8 تجارب ناجحة، و10 ورش عمل، و7 جلسات حوارية، شارك فيها خبراء ومسؤولون.

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نتائج منتدى المحتوى المحلي

وتضمن المنتدى إطلاق برنامج معادن للمحتوى المحلي (ثروة)، وكذلك أكثر من 20 اتفاقية تعاون، فيما أسهم في المنتدى أكثر من 30 متحدثًا.

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