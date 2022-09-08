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“الناتو” يعرب عن تضامنه مع ألبانيا بعد تعرضها لهجمات سيبرانية إيرانية
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“الناتو” يعرب عن تضامنه مع ألبانيا بعد تعرضها لهجمات سيبرانية إيرانية

“الناتو” يعرب عن تضامنه مع ألبانيا بعد تعرضها لهجمات سيبرانية إيرانية

“الناتو” يعرب عن تضامنه مع ألبانيا بعد تعرضها لهجمات سيبرانية إيرانية
٠٤:٤٩:٤١ م، الخميس، ١٢ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعرب حلف شمال الأطلسي “الناتو” عن تضامنه مع ألبانيا بعد تعرضها لهجمات سيبرانية إيرانية.

وأكد الحلف الدولي، استعداده للوقوف بجانب ألبانيا ضد ممارسات طهران التي أصبحت تهدد أمن ومصالح كثير من دول العالم.

ويوم أمس، أعلنت ألبانيا أنها قررت قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران على خلفية هجوم سيبراني عليها.

ألبانيا تطرد سفير إيران وتطالبه بمغادرة البلاد

وأكدت أنها طردت السفير الإيراني وطالبته بمغادرة البلاد خلال 24 ساعة، بعدما أثبتت التحقيقات أن إيران وراء هجوم سيبراني على مؤسسات وشركات في الدولة، وأن هجوم إيران السيبراني وقع منتصف يوليو الماضي وأضر كثيرًا في البلاد.

وطالب رئيس الوزراء الألباني، من جميع الدبلوماسيين الإيرانيين، مغادرة البلاد خلال 24 ساعة، حسب “رويترز”.

وفي وقت سابق من عام 2018، طردت ألبانيا سفير إيران ودبلوماسياً آخر للإضرار بالأمن القومي، مؤكدة أنها اكتشفت خلية إرهابية تابعة للحرس الثوري الإيراني، تخطط لهجمات في ألبانيا ضد معارضين إيرانيين، حيث أشارت تحقيقات الشرطة إلى أن اثنين من كبار مسئولي الأمن الإيرانيين قادا الخلية من طهران، مؤكدة أن الشبكة كانت مرتبطة بجماعات الجريمة المنظمة في تركيا.

من ناحيتها ردت السلطات الإيرانية، أن ألبانيا تصرفت تحت ضغط من إسرائيل والولايات المتحدة، مؤكدة أن ألبانيا تؤوي نحو 2500 من أعضاء حركة “مجاهدي خلق، المناوئة لنظام طهران.

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الكلمات الدلالية:
ألبانيا إيران الحرس الثوري حلف الناتو طرد السفير قطع العلاقات هجمات سيبرانية

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