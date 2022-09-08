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«التجارة» تستدعي نحو 37 ألف مركبة هيونداي وتكشف السبب
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«التجارة» تستدعي نحو 37 ألف مركبة هيونداي وتكشف السبب

«التجارة» تستدعي نحو 37 ألف مركبة هيونداي وتكشف السبب

«التجارة» تستدعي نحو 37 ألف مركبة هيونداي وتكشف السبب
٠٤:٣٨:٢٢ م، الخميس، ١٢ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير :

أعلنت وزارة التجارة استدعاء 37,414 مركبة من هيونداي “Elantra” في الفترة مابين 2021 وحتى 2023.

وقالت الوزارة إن سبب الاستدعاء هو وجود خلل في شدادات أحزمة الأمان للمقاعد الأمامية قد يؤدي إلى انفجاره وخروج شظايا معدنية عند وقوع حادث مما يزيد من خطر الإصابة.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء 279.448 مركبة GMC / شيفروليه / كاديلاك، “عدة طرازات” 2007 – 2014.

وأوضحت الوزارة أن الاستدعاء جاء بسبب خلل في نافخ الوسادة الهوائية لجهة الراكب الأمامي قد يؤدي إلى تمزق الوسادة وخروج شظايا معدنية حادة نحو الركاب، مما يتسبب في إصابة خطيرة حال وقوع حادث.

ودعت “التجارة” إلى التواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانًا.

استدعاء 25 مركبة من نوع “Durango”

كما قررت الوزارة استدعاء 25 مركبة من نوع دودج “Durango”، موديل 2022، و15 مركبة من نوع رام “2500” موديلات 2019 و2022.

وأوضحت الوزارة أن سبب الاستدعاء يعود إلى وجود خلل في نظام مانع انغلاق الفرامل، قد يؤدي إلى ضعف أداء عمل نظام الثبات الإلكتروني، مما يزيد من احتمالية خطر وقوع حـادث.

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الكلمات الدلالية:
أحزمة الأمان استدعاء سيارات التجارة الفرامل سيارات هيونداي وزارة التجارة

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