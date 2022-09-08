طالب يعيد 50 ألف ريال لـ”التعليم” بعد إيداعه في حسابه بالخطأ

تواصل – فريق التحرير:

كشف حساب “إجازة” الخاص بتغطية الإجازات الرسمية وأخبار التعليم العام والتعليم الجامعي في المملكة، عن قيام طالب ووالده بإعادة 50 ألف ريال لحساب التعليم بعد إيداعه في حسابه بالخطأ.

جاء ذلك في تغريدة نشرها “إجازة” بحسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وأرفق الحساب مع التغريدة صورة للطالب ووالده، ومسؤولي التعليم وهم يقدمون لهم الشكر.

تثمين التصرفات الجيدة

ودائما ما تثمن وزارة التعليم، التصرفات الجيدة للطلاب والتي تتوافق مع قيم ومبادئ المملكة، مثلما تحذر وتتوعد المهملين والمسيئين.

والأربعاء، أكدت وزارة التعليم إحالة الطالب إلى القضاء حال تضمنت ورقة الإجابة إساءة إلى النبي (صلى الله عليه وسلم) أو صحابته الكرام رضوان الله عليهم.

وحسب مذكرة للوزارة، أكدت “التعليم”، أنه إذا تضمنت ورقة إجابة الطالب إساءة إلى النبي (صلى الله عليه وسلم) أو صحابته الكرام أو قدحاً في الدين الإسلامي وإذا تأكد ذلك، يلغى اختبار الطالب في تلك المادة أو المواد التي تضمنت ذلك، ويعدّ راسباً في ذلك العام، ويحال أمره إلى القضاء الشرعي.

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