2.3 مليون عملية تنفذها “أبشر” خلال شهر واحد

تواصل – واس:

نفذت وزارة الداخلية، عبر منصتها الإلكترونية “أبشر” في شهر أغسطس الماضي أكثر من 2.3 مليون عملية، وذلك عبر خدماتها الإلكترونية التي تجاوزت 350 خدمة يستفيد منها أكثر من 26 مليون هوية رقمية؛ بمعدل أكثر من 74 ألف عملية يوميًا وفّرت لأكثر من 74 ألف فرد خدمة إلكترونية متكامل، لم يحتَج فيها إلى زيارة مقار قطاعات وزارة الداخلية.

إصدار جوازات السفر

واستطاعت منصة أبشر خلال أغسطس الماضي إصدار وتجديد 212 ألفا و 43 جواز سفر، وتنفيذ 265 ألفا و916 طلب توصيل بالبريد، و118 ألفا و802 عملية في خدمة بياناتي، وتجديد 18751 هوية وطنية إلكترونيًا، وإصدار 82764 طلب تفويض قيادة، وتجديد 89003 رخص قيادة.

خدمات أبشر

كما قدّمت المنصة أكثر من 89 ألفا و136 طلب ورقة إصلاح، وجدّدت 121 ألفا و597 استمارة مركبة، وإسقاط 51 ألفا و406 مركبات تالفة، إضافة إلى 648 ألفا و 289 عملية إصدار وتجديد إقامة.

وأصدرت 249 ألفا و89 تأشيرة خروج وعودة، وألغيت 13557 تأشيرة خروج نهائي، ونقلت خدمات 63886 مقيمًا، ومددت 101 ألفا و 169 تأشيرة خروج وعودة.

كما طلب 32924 تقرير مقيم، وأصدر 2160 تفويضًا لاستقبال القادمات للعمل، ونفذت 5691 عملية استفسار عام عن البصمة، ونفذت 13812 مبايعة مركبة، ونفذت 4209 عمليات استفسار عن صلاحية تأمين المركبات،.

وقدم 109414 طلب تحقق من صلاحية الهوية، وأصدر 28016 سجل أسرة، وعرف بـ12039 فرد أسرة.

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التحول الرقمي

وتهدف المنصة إلى الاستمرار في رحلة التحول الرقمي لوزارة الداخلية وقطاعاتها من خلال استحداث وتطوير خدمات رقمية متكاملة تقدمها قطاعات الوزارة عبر منصة أبشر، مع تسخير أحدث التقنيات والابتكارات لتقديم تجربة عميل متميزة، تسهم في رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة عبر المنصة والمحافظة على مستوى مرتفع من رضا العملاء.

وفي الوقت ذاته الوصول إلى تقديم جميع خدمات قطاعات الداخلية بآلية رقمية متكاملة تغني المستفيد عن الحضور للمقار.

يذكر أن منصة أبشر حقّقت خلال شهر أغسطس المركز الأول في مؤشر نضج التجربة الرقمية، الذي أطلقته هيئة الحكومة الرقمية وشمل 12 منصة حكومية.