عاجل.. المركزي الأوروبي يرفع معدلات الفائدة بواقع 75 نقطة أساس لمواجهة التضخم

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قرر البنك المركزي الأوروبي، قبل قليل، برفع معدلات الفائدة بواقع 75 نقطة أساس، في إطار جهوده لمواجهة التضخم، لتصعد إلى 1.25% لتوافق توقعات الخبراء وتسعير الأسواق الأوروبية.

وارتفعت نسبة الفائدة على الإقراض إلى 0.75% مرتفعة 75 نقطة أساس، لترتفع من 0.00% إلى 0.75%، كما ارتفع تسهيل الإقراض الهامشي من البنك المركزي الأوروبي من 0.75% إلى 1.50% بزيادة 75 نقطة أيضًا.

وهي خطوة توقعها الخبراء والاقتصاديون والمحللون، مما يجعل سعر الفائدة على الودائع أعلى من الصفر للمرة الأولى منذ عام 2012.

اليورو والدولار

وارتفع اليورو، اليوم، مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.21% ليرتفع فوق خط التكافؤ قبل صدور قرار الفائدة، ويأتي ذلك مدفوعًا باتجاه التوقعات لرفع المركزي أسعار الفائدة بأكبر نسبة (75 نقطة أساس).

في الوقت ذاته يستمر الأمريكي في هبوطه منذ ليل أمس، ويسجل الآن 109.398 مقابل سلة من العملات الأجنبية، ويمثل اليورو أكثر من 50% من وزن مؤشر الدولار الأمريكي.

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