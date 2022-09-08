ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في باكستان إلى 1355 قتيلاً

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ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات المدمرة التي تشهدها باكستان جراء سلسلة الأمطار الموسمية الغزيرة منذ منتصف شهر يونيو الماضي إلى 1355 قتيلاً، بعد مقتل 12 شخصًا خلال الأربعة والعشرين ساعة الماضية.

وأضاف المركز الوطني الباكستاني لتنسيق الاستجابة للفيضانات في بيان اليوم، أن إجمالي عدد المصابين قد ارتفع إلى 12722 شخصًا.

تضرر أكثر من 33 مليون شخص جراء الفيضانات

وأوضح أن حصيلة الضحايا في إقليم السند لوحده بلغت 542 قتيلاً، وهو أكثر الأقاليم تضرراً، وذلك منذ بدء هطول الأمطار الموسمية الغزيرة والفيضانات اعتباراً من منتصف شهر يونيو الماضي، والتي أدت إلى تضرر أكثر من 33 مليون شخص في أنحاء مختلفة من باكستان.

وكشف ممثل منظمة الصحة العالمية في باكستان، باليتا ماهيبالا، أن الفيضانات أثرت على 160 مقاطعة في البلاد، من بينها 80 منطقة جرى إعلانها كـ”مناطق كارثة”.

6.4 مليون شخص في حاجة عاجلة للمساعدة

وخلّفت فيضانات باكستان أكثر من 6.4 مليون شخص في حاجة ماسة للمساعدات الإنسانية، بما في ذلك 627793 شخصًا في المخيمات، حيث تضرر قرابة مليون و427 ألفا و39 منزلاً، تدمر منها 529 ألفًا و472 منزلاً بشكل كامل.

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كما تأثر نحو 1460 مرفقًا صحيًا، منها 432 منشأة صحية تضررت بالكامل و1028 منشأة صحية تضررت جزئيًا، بنحو 10% من إجمالي المرافق الصحية البالغ عددها 14282 منشأة.

وفي وقت سابق، وجهت السلطات الباكستانية، نداء استغاثة حديث ناشدت المجتمع الدولي من أجل استجابة إنسانية كبيرة وعاجلة بسبب الفيضانات غير المسبوقة التي أسفرت عن 1355 قتيلاً.

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