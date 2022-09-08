في اليوم العالمي لمحو الأمية.. جهود كبيرة لتعليم الكبار في جميع أنحاء المملكة

تواصل – فريق التحرير:

في الثامن من شهر سبتمبر من كل عام، يحتفل العالم باليوم العالمي لمحو الأمية، وذلك بعدما تمّ الإعلان عنه في الدورة الرابعة عشر للمؤتمر العام لمنظمة اليونسكو، بهدف تذكير المجتمع الدولي بأهمية محو الأمية على مستوى الأفراد والمجتمعات، وأقرته المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم “الألسكو”، وذلك تعزيزاً للجهود العربية للحد من الأمية، والاستمرار في تعليم الكبار.

المملكة:انخفاض نسبة الأمية إلى 3.7% في 2021

وبهذه المناسبة، أعلنت وزارة التعليم، أنها بذلت جهوداً كبيرة في خفض نسبة الأمية في المملكة من 5.6% في 2019 إلى 3.7% في 2021، من خلال تنفيذ 1314 برنامجًا تدريبيًا لمحو الأمية عن بُعد في مراكز الأحياء، استفاد منها أكثر من 90 ألف مستفيد ومستفيدة، حيث عملت وزارة التعليم في وقت مبكر خارطة طريق واضحة لمكافحة الأمية الهجائية في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، أسهمت تلك الخطط في الحد من الأمية وخفض نسبتها إلى 3.7%.​

المبادرات والخدمات الخاصة بالتعليم المستمر، ويشمل:

​​​​1 – مدارس تعليم الكبار:

​وأوضحت الإدارة العامة للتعليم المستمر، أنها على تقديم خدمة التعليم النظامي لكبار السن بشكل مجاني لمن لم يحظوا بفرصة مواصلة تعليمهم لجميع المراحل التعليم “الابتدائي والمتوسط والثانوي”.

​2 – خدمة برنامج الحي المتعلم:

وأضافت الوزارة أنه برنامج تعليمي تدريبي يهتم بتنمية الأفراد عن طريق تعليمهم وتدريبهم على مهارات مهنية، حياتية وتوعوية ترفع من مستواهم ثقافياً واقتصادياً واجتماعياً؛ ليكونوا أعضاء فاعلين ومشاركين في التنمية، ويعد البرنامج أنموذج للتنمية المستدامة والطريق الى التعلم مدى الحياة.

3 – خدمة قناة عين لتعليم الكبار ومواد إثرائية تعليمية:

وأكدت الوزارة ممثلة في الإدارة العامة للتعليم المستمر، أنها وفرت خدمة تبث البرامج التعليمية والدروس الخاصة بالطلاب عبر قناة تعليمية تخص طلاب تعليم الكبار.

4 – خدمة التسجيل في مجتمع بلا أمية:

وأشارت الإدارة إلى أن برنامج تعليمي لمحو الأمية الأبجدية، يصل إلى الأمي في مكان وجودة في جميع مناطق ومدن ومحافظات المملكة، وتتسم الخدمة بالمرونة والجاذبية مع توفير الحوافز المادية لزيادة الدافعية نحو الالتحاق بالبرنامج، ويستفيد من هذه الخدمة المتقدمين الأُميين في مقر وجودهم في جميع مناطق ومدن ومحافظات المملكة، وتعمل الإدارة العامة للتعليم المستمر بنشر رابط الخدمة مع بداية كل عام دراسي جديد.

​5 – خدمة النظام الإلكتروني الشامل لتعليم الكبار:

كما قررت الوزارة، ربط إدارات التعليم في المناطق والمحافظات بالإدارة العامة للتعليم المستمر من أجل تسهيل العمليات الإدارية المعتادة مثل رفع الاحتياج والترشيحات المختلفة، وتستهدف الخدمة إدارات وأقسام تعليم الكبار في إدارات التعليم في كافة المناطق والمحافظات في المملكة.​

6 – الحملات الصيفية.. ومحو الأمية:

فيما تم تنظيم حملات انتقائية مركزة مدتها شهرين، تقام في الأماكن التي يصعب فيها إعداد فصول منتظمة، وتعد هذه الحملات أحد البرامج التعليمية التي تستهدف فئة من المواطنين في أماكن تواجدهم في المدن والقرى لمحو أميتهم، بمشاركة جهات من القطاع الحكومي والقطاع الخاص والقطاع الثالث، تحت إشراف وزارة التعليم، ويقوم على تعليمهم نخبة من المعلمين والمعلمات من عدد من مناطق المملكة، ويشمل عدداً من المواد الدراسية منها اللغة العربية ومواد الدين والرياضيات.

7 – ملتقى التعليم المستمر:

ملتقى سنوي تعقده الإدارة العامة لتعليم المستمر بمشاركة إدارات التعليم، تقدم فيه التجارب وتتبادل فيه الخبرات من خلال فعاليات الملتقى وأوراق العمل والورش المصاحبة، وتستهدف جميع معلمي وقادة مدارس التعليم المستمر، ومدراء ورؤساء إدارات تعليم الكبار، والمشرفين والمهتمين من الأكاديميين والمهتمين من د​اخل وخارج الوزارة، وتعمل الإدارة العامة للتعليم المستمر على تحديث رابط الخدمة بشكل متجدد حسب الإدارات التي تستضيف الملتقى.

التعليم المستمر:

وبينت الوزارة، أن الاهتمام انتقل إلى مفهوم أوسع تمثل في التعليم المستمر والتعلم مدى الحياة؛ لمساعدة جميع الفئات المستهدفة لمحو أمية القرن الحادي والعشرين، والثورة الصناعية الرابعة تماشياً مع رؤية المملكة 2030.