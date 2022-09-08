تفاصيل القبض على 9 مقيمين بالرياض.. والكشف عن الاتهامات الموجهة إليهم (فيديو)

تواصل – فريق التحرير :

ألقت شرطة منطقة الرياض القبض على 9 أشخاص من بينهم 5 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية لسلبهم عملاء البنوك تحت تهديد الأسلحة البيضاء وسلب ما بحوزتهم.

وقبضت شرطة الرياض على 4 مقيمين من الجنسيتين الإثيوبية والسورية ومقيمين من الجنسية البنجلاديشية لإيوائهم وتوفير شرائح اتصال لهم باستخدام 4 مركبات مسروقة تم استردادها .

وأوضح البيان أنه تم ضبط 387 شريحة اتصال وأسلحة بيضاء بحوزتهم، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.

ضبط مواطن بعد طعن مقيم سوري

كانت دوريات الأمن بمنطقة الرياض قد باشرت بلاغاً عن تعرض مقيم من الجنسية السورية للطعن بسـلاح أبيض من مواطن لخلاف بينهما ما أدى إلى وفاته.

وجرى ضبط الجاني واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

ووثق مقطع فيديو لحظة طعن مواطن لمقيم سوري، في إثر خلافات بينهما، وتداول نشطاء التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو، مؤكدين استنكارهم لمثل هذه الجرائم والاستهتار بحياة الآخرين.

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