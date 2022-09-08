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إنجازات وزارة التعليم بمحو الأمية في عام.. 900 ألف مستفيد و23 ألف برنامج تدريبي
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إنجازات وزارة التعليم بمحو الأمية في عام.. 900 ألف مستفيد و23 ألف برنامج تدريبي

إنجازات وزارة التعليم بمحو الأمية في عام.. 900 ألف مستفيد و23 ألف برنامج تدريبي

إنجازات وزارة التعليم بمحو الأمية في عام.. 900 ألف مستفيد و23 ألف برنامج تدريبي
٠٣:١٠:٤٠ م، الخميس، ١٢ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة التعليم بالمملكة أنها تمكنت خلال العام الهجري المنقضي من تنفيذ نحو 23 ألف برنامج تدريبي متعلق بمحو الأمية استفاد منها أكثر من 900 ألف مستفيد.

جاء ذلك في إنفوجراف نشرته الوزارة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي لمحو الأمية، الذي يوافق 8 سبتمبر من كل عام.

وقالت وزارة التعليم إنها ممثلةً في الإدارة العامة للتعليم المستمر، قدمت حزمة من البرامج والدورات القصيرة في مراكز الأحياء المتعلمة لمحو مختلف الأميات تلبيةً لمتطلبات سوق العمل واحتياجاته.

900 ألف مستفيد

ووفق الوزارة، اشتملت تلك الحزمة على 1142 برنامجاً تدريبياً (عن بُعد)، استفاد منها حوالي 29 ألف مستفيد ومستفيدة، إضافةً إلى 21746 برنامجاً تدريبياً (حضورياً)، استفاد منها 884603 مستفيدين ومستفيدات ممن أعمارهم 15 عاماً فأكثر في مختلف المناطق.

وقالت الوزارة إنها تشارك المؤسسات التعليمية في الاحتفاء بهذا اليوم، تعزيزاً لتكافؤ الفرص في عملية التعليم والتعلّم مدى الحياة، وتغيير هياكل التعلّم لمحو الأمية، بما يدعم تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030.

خفض نسبة محو الأمية

ووفق الإنفوجراف، أثمرت جهود الوزارة في مجال التعليم المستمر ومحو الأمية عن خفض نسبة الأمية الأبجدية إلى 3.7%.

وأضافت وزارة التعليم أن جهودها أثمرت أيضا عن اعتماد مدينة الجبيل الصناعية كأول مدينة تعلّم سعودية، ضمن شبكة اليونسكو العالمية، وحصولها على جائزة أفضل مدن التعلّم، وكذلك اعتماد انضمام مدينة ينبع الصناعية مؤخراً إلى مدن التعلّم.

وأشارت الوزارة إلى إطلاقها قناة التعليم المستمر ضمن قنوات عين التعليمية، التي سجلت ما يقارب 2705 دروس من مقررات التعليم المستمر خلال العام الدراسي 1443هـ.

حملات صيفية

وفي السياق ذاته، قالت الوزارة إنها نفذت حملات صيفية للتوعية ومحو الأمية بالشراكة مع عدد من القطاعات الحكومية والخاصة والقطاع الثالث خلال صيف 1443هـ.

وبحسب الإنفوجراف، فقد استفاد من الحملات الصيفية التوعوية ما يقارب 1831 دارساً ودارسة من كبار السن في المنطقة الشرقية ومحايل عسير وسراة عبيدة، تلقوا تعليمهم في 39 مركزاً على أيدي 110 معلمين ومعلمات.

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الكلمات الدلالية:
الأمية الأبجدية التعليم اليوم العالمي لمحو الأمية برامج تدريبية دورات محو الأمية

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