في 3 أيام.. دولة خليجية تجمع تبرعات بأكثر من 2 مليون دولار لباكستان

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تمكنت الحملة الشعبية لدعم الوضع الإنساني في باكستان، من جمع أكثر من 2 مليون دولار في نحو 3 أيام.

جاء ذلك وفق البيانات المعلنة على رابط التبرعات الخاص بالحملة التي انطلقت الاثنين الماضي.

حملة دعم باكستان

والاثنين، أطلقت وزارة الشؤون الاجتماعية بالكويت بالتعاون مع وزارة الخارجية، ومجموعة من الجمعيات الخيرية، حملة مشتركة لإغاثة باكستان.

وقبل أيام، وجهت السلطات الباكستانية، نداء استغاثة حديث ناشدت المجتمع الدولي من أجل استجابة إنسانية كبيرة وعاجلة بسبب الفيضانات غير المسبوقة التي أسفرت عن 1355 قتيلاً.

ودعا وزير التخطيط الاتحادي أحسن إقبال، إلى استجابة إنسانية هائلة لـ 33 مليون شخص تضرروا من الأمطار الموسمية التي تسببت في فيضانات مدمرة، حيث تسببت الأمطار والفيضانات في خسائر بقيمة 10 مليارات دولار.

وأكد الجيش الباكستاني، أن الطائرات والقوات الجوية والبحرية تستخدم القوارب والمروحيات، لإجلاء الناس من المناطق النائية ولتوصيل المساعدات، مع إقامة 147 معسكرًا إغاثيًا لإيواء وإطعام أكثر من 50 ألف نازح، بينما قدم 250 مخيمًا طبيًا المساعدة لـ 83 ألف شخص.

فيما توقع رئيس هيئة إدارة الكوارث، تعرض مناطق مختلفة من البلاد لتساقط 15% إلى 20% من الأمطار الإضافية هذا العام، بعدما شهدت البلاد زيادة بنسبة 190% في هطول الأمطار خلال موسم الرياح الموسمية.

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