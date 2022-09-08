الخميس، ١٢ صفر ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠٨ سبتمبر ٢٠٢٢ ميلادى
تفاصيل القبض على 9 مقيمين بالرياض.. والكشف عن الاتهامات الموجهة إليهم (فيديو)
في اليوم العالمي لمحو الأمية.. جهود كبيرة لتعليم الكبار في جميع أنحاء المملكة
ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في باكستان إلى 1355 قتيلاً
عاجل.. تدهور مفاجئ لصحة ملكة بريطانيا وقلق في قصر باكنجهام
في 3 أيام.. دولة خليجية تجمع تبرعات بأكثر من 2 مليون دولار لباكستان
إنجازات وزارة التعليم بمحو الأمية في عام.. 900 ألف مستفيد و23 ألف برنامج تدريبي

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

مشروع الأمير محمد بن سلمان يُعيد تصميم المساجد بمنطقتي الباحة ونجران

مشروع الأمير محمد بن سلمان يُعيد تصميم المساجد بمنطقتي الباحة ونجران

مشروع الأمير محمد بن سلمان يُعيد تصميم المساجد بمنطقتي الباحة ونجران
٠٢:٥١:٠٥ م، الخميس، ١٢ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ سبتمبر ٢٠٢٢
0

تواصل – واس: 

يعيد مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية نمذجة مساجد منطقتي الباحة ونجران، بإحياء تقاليدها المعمارية القديمة، والحفاظ على إرثها التاريخي العتيق.


مسجد الصفا

وضمن أعمال المشروع في حماية مساجد منطقة الباحة، ورعاية خصائصها الفنية وهندستها المعمارية، إخضاع مسجد الصفا الواقع بوسط محافظة بلجرشي للتطوير، وهو أحد أقدم مساجد المملكة، إذ كان بناؤه في القرن الهجري الأول، قبل أكثر من 1350عام.


يُروى أن أول من بنى مسجد الصفا الصحابي سفيان بن عوف الغامدي، وكان للمسجد دور اجتماعي بارز، لاعتباره مكاناً لاجتماعات أهل القرية يناقشون فيه أمورهم، ويحلون منازعاتهم ومشاكلهم بين صلاتي المغرب والعشاء.

وتبلغ مساحة المسجد قبل وبعد التطوير 78م²، كما ستبقى طاقته الاستيعابية قبل وبعد الترميم المعتمد على مجموعة من الأساليب التي تحافظ على القيم التاريخية والتصميمية عند 31 مصليا.


مسجد الزبير بن العوام

أما في منطقة نجران فسيشهد مسجد الزبير بن العوام غرب مدينة نجران إعادةً للتأهيل والترميم، كونه أحد المساجد القديمة التي يعود بناؤها إلى عام 1386هـ، في عهد الأمير خالد بن أحمد السديري.


ويقع مسجد الزبير بن العوام بالقرب من قصر الإمارة التاريخي بنجران، شمال طريق الملك عبدالعزيز، وهو أول جامع في منطقة السوق الشعبي القديم، وكان بناؤه الأول من الطين، فيما كانت مواضئه على الطراز التراثي الجنوبي، وكان آخر ترميم له قبل 15 عام، وأضيفت إليه في ذلك الترميم دورتي مياه، ومصلى مخصص للنساء، وتبلغ مساحته قبل وبعد الترميم 1436م²، كما ستبقى طاقته الاستيعابية عند 1000 مصل قبل وبعد الترميم.

تأهيل وترميم 130 مسجدًا تاريخيًا

ويهدف مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية لإعادة تأهيل وترميم 130 مسجداً تاريخياً في جميع مناطق المملكة، وتشمل مرحلته الثانية 30 مسجداً من المساجد ذات الأهمية التراثية والتاريخية، لارتباطها بأحداث السيرة النبوية، أو تاريخ المملكة العربية السعودية، وإبراز أبعادها الحضارية والثقافية من خلال الحفاظ على خصائصها العمرانية الأصيلة، وذلك بتنفيذ مجموعة من الشركات السعودية المتخصصة في معالجة المباني التراثية، بمشاركة مهندسين سعوديين يعملون على التأكد من الحفاظ على الهوية العمرانية لكل مسجد منذ تأسيسه حتى التطوير.

اقرأ أيضًا: 

ولي العهد يدشن المرحلة الثانية لمشروع تطوير المساجد التاريخية وتشمل 30 مسجدًا

الكلمات الدلالية:
الباحة المساجد تطوير المساجد مسجد الزبير بن العوام مسجد الصفا مشروع الأمير محمد ين سلمان نجران

مواد ذات صلة

المزيد
وفاة مسن تسعيني سقط من الدور الثاني بمستشفى محايل

وفاة مسن تسعيني سقط من الدور الثاني بمستشفى محايل

٠٧:٥١ م، الأثنين، ٠٢ نوفمبر ٢٠١٥
السماح لموظفي الحكومة بفتح سجل زراعي لاستقدام العمالة الخاصة

السماح لموظفي الحكومة بفتح سجل زراعي لاستقدام العمالة الخاصة

١٢:٣٤ م، الأثنين، ٠٢ يونيو ٢٠١٤
إجراء عاجل في كوريا الشمالية بعد تسجيل أول حالة وفاة بكورونا

إجراء عاجل في كوريا الشمالية بعد تسجيل أول حالة وفاة بكورونا

٠٢:٣٩ م، الجمعة، ١٣ مايو ٢٠٢٢
«القسام» تنشر فيديو جديد للأسير الصهيوني «شاؤول أرون»

«القسام» تنشر فيديو جديد للأسير الصهيوني «شاؤول أرون»

٠٩:٣٢ م، السبت، ٣١ ديسمبر ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *