رئيسة الوزراء البريطانية تعلن تجميد ارتفاع فواتير الطاقة لمدة عامين

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أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية، ليز تراس، اليوم، قرارًا بتجميد ارتفاع فواتير الطاقة لمدة عامين.

وأضافت تراس، سنساعد الشركات على المضي قدمًا دون التأثر بأزمة الطاقة العالمية وفقًا لـ”العربية”.

2500 جنيه إسترليني سنويًا

وقالت تراس إن الأسر لن تدفع أكثر من 2500 جنيه إسترليني سنويًا على فواتير الطاقة لمدة عامين ابتداء من أكتوبر القادم، في وقف للقرار الذي كان قد صدر سابقًا.

وكانت الحكومة البريطانية قد أعلنت الشهر الماضي عن رفع سقف أسعار الطاقة بـ 80% إلى 3549 جنيه سنويًا للأسرة.

وأكدت أنها ستعمل على تأمين إمدادات الطاقة لبريطانيا بتكاليف مقبولة، من أجل مساعدة البريطانيين على تحمل فواتير الطاقة، مضيفة أن حكومتها ستدعم الأسر منخفضة الدخل وستقدم لهم ضمانات لخفض القلق تجاه فواتير الطاقة.

وكانت تراس، قد صرحت عقب فوزها برئاسة الوزراء إنها ستنفذ ما تعهدت به لمواجهة ارتفاع فواتير الطاقة، مضيفة: سأقدم خطة جريئة لخفض الضرائب وتنمية الاقتصاد البريطاني

وأوضحت أنها تنوي الوفاء بتعهداتها للناخبين، متابعة: “سنتعامل مع أزمة الطاقة وهناك خطة لخفض الضرائب”.

وتعهدت تراس بالتحرك سريعًا لمعالجة أزمة تكلفة المعيشة في بريطانيا، قائلة إنها ستضع من الأسبوع الأول خطة لمعالجة ارتفاع فواتير الطاقة وتأمين إمدادات الوقود في المستقبل.

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