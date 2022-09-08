شباب يروون تجربتهم في ممارسة رياضة المشي داخل المجمعات التجارية بالرياض

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تحدث عدد من الشباب عن تجاربهم في رياضة المشي داخل المجمعات التجارية بالرياض؛ بهدف الهروب من أشعة الشمس في الصيف.

وبحسب تقرير لـ “العربية”، أعرب الشباب عن سعادتهم بتلك اللحظة التي يجتمعون فيها، مؤكدين أن المشي بشكل عام صحي.

وقال أحد المشاركين: “نمشي بطريقة محددة وفي أماكن معينة وأشعر بحماس عندما أجد مجموعة تشاركني في ممارسة الرياضة، ولا أكون بمفردي مثل السابق، نحن مجموعات ويتم تقسيمها وتنظيمها بطريقة معينة من جانب المشرفين”.

شعور بالسعادة الغامرة أثناء ممارسة الرياضة

بدورها قالت مشاركة أخرى: “في الأجواء الصيفية نأتي في الصباح وليس في المساء؛ لأن الناس يأتون إلى المول في المساء ونجتمع لمدة ساعتين ونكون من 4 أو 5 جروبات، ونقف في دائرة في البداية ثم نبدأ البرنامج بعد الاتفاق عليه”.

وأضافت: “المنظمون يختارون مكانًا معينًا لنجتمع فيه لمناقشة الموضوعات المختلفة التي تهمنا وكل منا يبدي وجهة نظره”.

وأضاف مشارك ثالث: “التحرك لمدة أكثر من نصف ساعة شيء جيد، لكننا نتحرك لمدة ساعة ثم نجلس نأخذ استراحة ثم نبدأ في التحدث في أي موضوع يهمنا لمدة ساعة كاملة”.

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