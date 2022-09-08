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وزير الداخلية يُعيّن اللواء حمود الفرج مديرًا عامًا للدفاع المدني
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وزير الداخلية يُعيّن اللواء حمود الفرج مديرًا عامًا للدفاع المدني

وزير الداخلية يُعيّن اللواء حمود الفرج مديرًا عامًا للدفاع المدني

وزير الداخلية يُعيّن اللواء حمود الفرج مديرًا عامًا للدفاع المدني
٠١:٤٠:٤٣ م، الخميس، ١٢ صفر ١٤٤٤ هجريا، ٠٨ سبتمبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

عيّن وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، اليوم الخميس، اللواء الدكتور حمود بن سليمان بن حمود الفرج مديرًا عامًا للدفاع المدني، خلفًا للواء سليمان بن عبدالله العمرو.

جاء ذلك في نبأ عاجل نقلته صحيفة “عكاظ”، دون مزيد من التفاصيل على الفور.

تعرف على اللواء حمود الفرج 

وبحسب المصدر ذاته، فإن اللواء حمود الفرج تقلد عدة مناصب وإدارات في الدفاع المدني كان آخرها تعيينه نائباً لمدير عام الدفاع المدني، وقائداً لقوات الدفاع المدني في الحج.

وتولى الفرج أيضًا، قيادة قوات الطوارئ الخاصة وقائد فريق البحث والإنقاذ في الدفاع المدني.

وحصل اللواء حمود الفرج على عدد من الأوسمة والتقديرات، وشارك في عشرات الاجتماعات والورش الخاصة بموسمي الحج والعمرة وأعمال الطوارئ في المشاعر المقدسة والجمرات.

كما شارك في العديد من المؤتمرات والندوات الداخلية والخارجية، وأسهم في إعداد خطط الطوارئ والكوارث على المستوى الوطني.

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