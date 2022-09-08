أبرزها طريقة استخدام الفرشاة.. 7 عادات سيئة تدمر أسنانك

تواصل – فريق التحرير:

عدد موقع “ناشونال وورد نيوز”، 7 عادات إذا وقع فيها الشخص فيها فربما يدمّر أسنانه تمامًا، أهمها عدم تنظيف الأسنان بالفرشاة بشكل صحيح.

وقال الموقع إن تلك العادات الخاطئة يجب تجنبها للحفاظ على صحة الأسنان، وفق ما نقله موقع فضائية “سكاي نيوز”.

والعادات السيئة السبعة هي:

1-عدم تنظيف الأسنان بالفرشاة بشكل صحيح

قال الموقع إن الفرشاة الكهربائية تحقق نتائج أفضل وتزيل تراكم الجير بشكل أكثر فاعلية من الفرشاة اليدوية.

2-عدم استخدام الخيط

نصح الموقع باستخدام الخيط مرة واحدة يوميًا، لتنظيف الأماكن التي تتجمع فيها البكتيريا.

3-التدخين

يسبب التدخين تسوس الأسنان، وسرطان الفم.

4-تناول الحلوى

ينصح أطباء الأسنان بتجنب الحلوى (بجميع أشكالها)؛ لأنها تسبب التسوس.

5-الأطعمة ذات الحموضة العالية

الأطعمة التي يوجد فيها مستوى عالٍ من الحموضة، تضر مينا الأسنان.

6- الجفاف

يجب شراب ما لا يقل عن ثمانية أكواب في اليوم للحفاظ على اللثة.

7- عدم زيارة طبيب الأسنان

نصح الموقع بزيارات متكررة للطبيب، بمعدل مرة واحدة على الأقل كل 6 أشهر، لأن هذا سيسمح بالكشف المنتظم عن المشاكل وعلاجها ومنع تفاقمها.

اقرأ أيضًا:

“الصحة”: 5 نصائح للمحافظة على الأسنان من التسوس